        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yavuz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

        Giriş: 24.02.2026 - 09:22
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yavuz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yavuz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.


        Nasıroğlu, Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ailesini ziyaret etti.


        Aile bireyleriyle sohbet eden Nasıroğlu, konuk olduğu aileyle iftar yaptı.


        Nasıroğlu, daha sonra İluh Mahallesi'nde ikamet eden Öztaş ailesine de ziyarette bulunarak, aile fertleriyle bir süre görüştü.

