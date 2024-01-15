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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:32
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik çalışma başlatıldı.

        4-7 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 217,09 gram bonzai ham maddesi, 16,89 gram skunk ile öğütücü aparatı, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 970 lira, tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

        2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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