Batman'da heyelan sonrası mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
BATMAN'daheyelan sonucu kapanan yolda 5 araç içinde mahsur kalan 15 kişi, ekiplerce kurtarıldı.
BATMAN'daheyelan sonucu kapanan yolda 5 araç içinde mahsur kalan 15 kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Sason ilçesi Derince ve Çakırpınar köyleri arasındaki yolda, öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol kapanınca 5 araç içindeki 15 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. İş makineleri ile yolun temizlenmesinin ardından 5 araç ile mahsur kalanlar kurtarıldı.
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