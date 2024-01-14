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        Batman'da heyelan sonrası mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

        BATMAN'daheyelan sonucu kapanan yolda 5 araç içinde mahsur kalan 15 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:35
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        Batman'da heyelan sonrası mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
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        BATMAN'daheyelan sonucu kapanan yolda 5 araç içinde mahsur kalan 15 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

        Sason ilçesi Derince ve Çakırpınar köyleri arasındaki yolda, öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol kapanınca 5 araç içindeki 15 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. İş makineleri ile yolun temizlenmesinin ardından 5 araç ile mahsur kalanlar kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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