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        Sason'da 15 köy yolu ulaşıma açıldı

        Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:59
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        Sason'da 15 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışması devam ediyor.

        İlçede yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İlçe Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 15 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Ekiplerin 7 köy yolunu açma çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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