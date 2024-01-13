Sason'da 15 köy yolu ulaşıma açıldı

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışması devam ediyor.

İlçede yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçe Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 15 köy yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin 7 köy yolunu açma çalışma sürüyor.

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