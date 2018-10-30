Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Batman Petrolspor - Kasımpaşa maçı, 90. dakikada Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğü ile sürerken, Kasımpaşalı futbolcu Koita'ya atılan dolu plastik su şişesi sonrası hakem Özgür Yankaya tarafından tatil edildi. Yüzüne su şişesi isabet eden Fode Koita ambulansla hastaneye kaldırıldı. Koita'nın yüzünde ödem oluştuğu belirtildi açıklanırken Fransız futbolcu yapılan kontrollerin ardından sağlıklı bir şekilde takıma katıldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

TFF Hukuk Kurulu, hakem, temsilci ve gözlemci raporlarını değerlendirecek. Gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığı'ndan emniyet ve Sağlık Bakanlığı'ndan doktor raporu istenecek. Hukuk kurulu daha olayı TFF Yönetim Kurulu'na gönderecek.

Yönetim Kurulu, bu raporlar doğrultusunda olayı ele alacak. Futbol Müsabaka Talimatı'nın Madde 19 3. fıkrasına göre; Kasımpaşa'yı 3-0 hükmen galip edecek ya da skoru 3-2 Kasımpaşa lehine tescil edecek.

Batman Petrolspor'a ise en az 2 maç saha kapatma ya da seyircisiz oynama cezası gelecek.

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