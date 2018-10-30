Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası 4. turunda Batman Petrolspor'a konuk olduğu maçta Fode Koita'ya su şişesi atılması ve Fransız oyuncunun hastaneye kaldırılmasıyla karşılaşma tatil edildi. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Kasımpaşa'nın sportif direktörü Nursal Bilgin, o anları şöyle anlattı:

"Aslında her şey çok güzel başladı. Bizi bando takımıyla karşıladılar… Maç öncesi taraftarların ilgisi, sevgisi vardı. Ancak kendini bilmez bir çocuk, büyük bir pet şişeyle maçı katletti. Koita’nın çenesi kapandı, konuşamadı bir süre… Sonra tam kendine geldi derken, soyunma odasına girişte tekrar yere düştü. Biz de oynatamayacağımıza karar verdik. Batmansporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler bizden özür de diledi. Hakeme devam edilip edilemeyeceğini sorduk ve ‘Devam edilmesi mümkün değil’ yanıtını aldık. Çünkü Koita ambulansla çıktı stattan… Değişiklik hakkımız da dolmuştu. Dolayısıyla o sahada olmadığı için kurallar gereğince de devam edilmesi mümkün olmadı."

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