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        Bayburt'ta uzlaştırmayla 300 dosyanın tarafları, hakim karşısına çıkmadan anlaştı

        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığının ceza mahkemelerinde dostane çözüm yolu olarak uygulamaya koyduğu uzlaştırma ile kentte 2023'de 300 dosyada anlaşma sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:05 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:05
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        Bayburt'ta uzlaştırmayla 300 dosyanın tarafları, hakim karşısına çıkmadan anlaştı
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        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığının ceza mahkemelerinde dostane çözüm yolu olarak uygulamaya koyduğu uzlaştırma ile kentte 2023'de 300 dosyada anlaşma sağlandı.

        Mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayan, özgür iradeleriyle devam eden uzlaştırmada, tarafların uzlaşma teklifini kabul etmesiyle müzakere aşamasına geçiliyor.

        Bakanlıkça belirlenen tarafsız ve bağımsız uzlaştırmacıların yürüttüğü müzakerelerde anlaşma konusu olan edimi, yine taraflar belirliyor. Tarafların memnuniyetini en üst düzeye çıkaran uygulama sayesinde mağdurların suç nedeniyle uğramış oldukları zarar hızla tazmin ediliyor.

        Bayburt'ta son bir yılda haklarında "basit yaralama", "hakaret", "mala zarar verme" gibi suçlamaların bulunduğu 300 dosyadaki müşteki ve şüpheliler, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'ndaki uzlaştırmacıların müzakereleri sonucu yardımseverliğin ön planda olduğu talepleri karşılayarak hakim karşısına çıkmadan anlaştı.

        Uzlaşı ile sonuçlanan dosyalardan bazılarında ise istenen talepler dikkati çekti.

        - Şikayetçi olduğu eşiyle "bir buket çiçek" karşılığında uzlaştı

        F.D, evde yaşadıkları tartışmanın ardından kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü eşi R.D'den şikayetçi oldu. Kadının başvurusu sonrası başlatılan "hakaret" soruşturması dosyası, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

        Uzlaştırmacının görüştüğü F.D, eşiyle arasındaki sorunları hallettiklerini ancak 20 yıllık eşini, kendisine bugüne kadar çiçek almadığı için bir buket çiçek şartıyla affedebileceğini söyledi.

        Teklifi kabul eden R.D, uzlaştırmacının da bulunduğu ortamda bir buket çiçek alıp özür dileyen kocasıyla uzlaştı.

        - "Depremzede aileye bağış" şartıyla ceza almaktan kurtuldular

        Bayburt-Gümüşhane kara yolu üzerinde S.A. ve yeğeni M.S.A. ile S.Ş. arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

        Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığına müracaat eden S.Ş, S.A. ve M.S.A'dan şikayetçi oldu.

        Başvuru sonucunda "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

        Uzlaştırmacı Hasan Balın ile görüşen S.Ş, 6 Şubat'taki depremlerin ardından görev yaptığı Kahramanmaraş'ta tanıştığı ihtiyaç sahibi depremzede bir aileye bağış yapılması halinde S.A. ve M.S.A. ile uzlaşacağını belirtti.

        Teklifi kabul eden S.A. ve M.S.A, uzlaştırma kararı kapsamında depremzede aileye toplam 12 bin lira bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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