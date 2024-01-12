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        Bayburt'ta arıcılara 2 bin 561 kovan dağıtıldı

        Bayburt'ta, "Arı Ürünleri Üretimi" projesi kapsamında 277 üreticiye 2 bin 561 kovan ve ekipman teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:47 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:56
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        Bayburt'ta arıcılara 2 bin 561 kovan dağıtıldı
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        Bayburt'ta, "Arı Ürünleri Üretimi" projesi kapsamında 277 üreticiye 2 bin 561 kovan ve ekipman teslim edildi.

        Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Şingah Mahallesi'ndeki hububat deposu bahçesinde düzenlenen törende, kentte en önemli sektörün tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

        Üreticilere devletin verdiği desteklerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Gümrükçü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayburt Arıcılar Birliği ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğinde hayata geçirilen projenin maliyetinin 2 milyon 861 bin lira olduğunu ifade etti.

        Gümrükçü, proje kapsamında üreticilere 2 bin 561 kovan, polen kurutma makinesi, polen temizleme makinesi, 3 bin ambalaj ve çeşitli ebatlarda cam şişe desteği sağlandığının altını çizerek, "Bu önemli bir destek ve inanıyorum ki bu projelerin devamı gelecek. Bayburt'ta arıcılığın artması, gelişmesi, daha iyi seviyelere gelmesi için devletimizin ve DOKAP'ın desteği devam edecek." dedi.

        DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise bölgede katma değerli ürünlerin daha nitelikli bir şekilde arz olunması için üretimin destelenmesi gerektiğini söyledi.

        Bu doğrultuda, Bayburt Valiliği mihmandarlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bayburt Arıcılar Birliğinin nitelikli bir proje sunduğunu belirten Gültekin, "Biz de bu değerli projeyi destekledik. Sadece, 'devlet versin' mantığıyla değil, yüzde 70'ini biz verdik. Yüzde 30'u da sizler tarafından karşılandı. El ele verdiğimizde güzel sonuçlar alıyoruz." diye konuştu.

        Gültekin, kentte doğal üretimle ilgili hedefleri olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Buna geçersek daha az zahmetli, daha değerli ürünleri satma imkanımız olacak. Sanayi bölgelerinde de bal üretiliyor. Orada ürünü sanayiden arındırmak çok zor. Ama burada bunu sağlayabiliriz. Dikkat edersek, hedef koyarsak sağlayabiliriz. Ortamımız, doğamız buna uyumlu. İnşallah bu konuyla ilgili valiliğimiz, müdürlüğümüz, birliğimiz çalışma yapacaktır. Biz elimizden geldiği kadarıyla bugüne kadar destek verdik, bundan sonra da bu desteklerimize devam edeceğiz."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen de her zaman Bayburtlu üreticilerin yanında olan DOKAP'ın Başkanı Gültekin'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Gümrükçü, Gültekin ve Ersen, arıcılara kovan ve ekipmanları teslim etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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