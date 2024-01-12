Gerilim artıyor: ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu

10 Şurada Paylaş! HUSİLERDEN İLK AÇIKLAMA: APTALLIK ETTİLER Yemen'deki Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti, İsrail'i korumak ve Yemen'in Gazze'ye destek operasyonlarını durdurmak için yapılan alçak bir Amerikan-İngiliz saldırısına maruz kaldı. Bu hain saldırganlıkla aptallık ettiler." ifadelerini kullandı.

11 Şurada Paylaş! Filistin ve Gazze'ye desteklerinin süreceğine dikkati çeken Abdusselam, şunları kaydetti: "Yemen'i, Filistin'e ve Gazze'ye destek vermekten caydıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Yemen, dini ve insani duruşunu sürdürerek elinden gelen her şeyle Gazze'nin yanında duracaktır. Bu saldırılar Yemen'in sağlamlığını ve gücünü daha da artıracaktır."