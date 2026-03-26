        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-Romanya maçı CANLI YAYIN - Türkiye Romanya canlı izle - Futbol Haberleri

        Türkiye-Romanya maçı CANLI YAYIN

        Türkiye-Romanya maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı Dolmabahçe'de konuk ediyor. 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek isteyen 'Bizim Çocuklar', rakibini mağlup ederek play-off finaline adını yazdırmayı hedefliyor.

        Giriş: 26.03.2026 - 18:33 Güncelleme:
        İlk 11'ler belli oldu!

        STAT: Beşiktaş Park (Tüpraş)

        HAKEM: François Letexier (Fransa)

        SAAT: 20.00

        YAYIN: TV8

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

        Romanya: Radu, Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihăilă, Bîrligea

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya geliyor.

        Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek. Son olarak 2002 Dünya Kupası'na katılan Milliler, 24 yıllık hasrete son vermek istiyor.

        TÜRKİYE İLE ROMANYA 27. RANDEVUDA

        İki ülke şu ana dek 26 maç yaparken, bunlardan 14'ünü Romanya, 5'ini Türkiye kazandı, 7 müsabaka da berabere bitti.

        Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 49 golle yanıt verdi.

        Türkiye ile Romanya, 10'u resmi, 16'sı özel olmak üzere toplam 26 maç yaptı, bunlardan 14'ü Türkiye, 12'si Romanya'da oynadı.

        A Milli Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 10'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi.

        İki takım son olarak 9 Kasım 2017'de Romanya'da karşı karşıya gelirken, ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazandı.

        VINCENZO MONTELLA 30. MAÇINDA

        Teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 22'si resmi, 7'si de özel olmak üzere 29 maçta görev aldı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

        MIRCEA LUCESCU ÇALIŞTIRIYOR

        Romanya'nın başında tanıdık bir isim bulunuyor. Bir dönem A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev alan Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nı çalıştırıyor. Romanya'nın kadrosunda ayrıca Türkiye'de forma giyen Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Deian Sorescu (Gaziantep FK) ve Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor) var.

