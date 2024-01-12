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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic İstanbul'da! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic İstanbul'da!

        Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'in transfer edildiğini açıkladı. Bosna Hersekli futbolcu İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:33
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        Rade Krunic, İstanbul'da!
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        Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'in transfer edildiğini duyurdu. Bosne Hersekli futbolcu, İstanbul'a geldi.

        Yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

        Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.

        Rade Krunic kimdir?

        Doğum tarihi/Yaş: 7 Ekim 1993 (30)

        Doğum yeri: Bosna-Hersek / Foča

        Boy: 1,84 m

        Mevki: Orta saha - Ön Libero

        Yan mevki: Merkez Orta Saha - On Numara

        Ayak: sağ ayak

        Güncel piyasa değeri: 8.50 milyon €

        Oynadığı takımlar: Sutjeska Foca, Donji Srem, Hellas Verona, Borac Cacak, Empoli, Milan

        Performans: 328 maç 23 gol 31 asist (21.399 dakika)

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