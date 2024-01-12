Antalya'da inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabancayla 9 el ateş edip öldüren Yılmaz Fahrioğlu (45), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

DHA'nın haberine göre Fahrioğlu, `Ruhsatsız silah bulundurma´ suçundan da 1 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 20 Mart'ta saat 14.30 sularında Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda, Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi.

İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 9 kez ateş edip öldürdü. Yaya olarak kaçan Fahrioğlu, 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanıp, tutuklandı. Yılmaz Fahrioğlu hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Fahrioğlu'nun ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.