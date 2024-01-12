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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MHK'den flaş VAR ve hakem değişiklikleri! - Futbol Haberleri

        MHK'den flaş VAR ve hakem değişiklikleri!

        Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in ikinci devresi öncesi bazı değişikliklere gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:55
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        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
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        Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in ikinci devresi öncesi değişiklikler yapıldığını açıkladı.

        İŞTE MHK'NİN ALDIĞI KARARLAR

        VAR HAKEM SAYISI 40'A ÇIKARILDI

        Trendyol Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi.

        ALGORİTMA İLE YAPILAN DİJİTAL ATAMA HER MAÇA 3 HAKEM ÖNERECEK

        2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek."

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