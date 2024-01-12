Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının pazar günü açıklanacağını söyledi. Erdoğan, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere yönelik operasyonu hakkında, "Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesi içindeler" diye eleştirdi. Lahey'de İsrail'e soykırım davasını değerlendiren Erdoğan, "İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Lahey'in adaletine inanıyoruz" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında açıklama yaptı.

YEREL SEÇİM: Bu pazar günü Ankara merkezli diğer illerin açıklamasını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. ATO'da toplantımızı yapıp bu açıklamayı yapacağız.

MHP İLE GÖRÜŞMELER: Arkadaşlar çalışmaları yürütüyor, değerlendirmeleri yapıyoruz. Dün Devlet Bey ile çalışmalarımızı yaptık. Manisa ve Mersin'de MHP çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da güçlü bir şekilde çalışmaları arkadaşlarımızla yürütüyorlar. Diğer şehirlerde de çalışmaları yürütüyoruz. Emin adımlarda bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemedikleri bir hüsranı yaşatacaklardır.

ABD ve İNGİLTERE'NİN HUSİLERİ VURMASI: Orantılı bir eylem söz konusu değil. Orantısız güç kullanıldı. İsrail aynısını Filistin'de yapmakta. İngiltere ABD ile beraber bu süreç içerisinde adımını attı. Şu anda Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesi içindeler. Yemen, Husilerle bütün güçleriyle bölgede onlara karşı gereken cevabı vereceğini söylüyor.

İSRAİL'İN LAHEY'DE YARGILANMASI: Bizim verdiğimiz bütün belgeler Lahey'de iş görüyor. Bu bölgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. Bizim teslim ettiğimiz belgeler, görseller İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Lahey'in adaletine inanıyoruz. Netanyahu'nun kaçacak yeri yok, savunacak bir şeyi yok. Tayyip Erdoğan'a sözlü saldırılarla ellerine hiçbir şey geçmez. Tayyip Erdoğan'ı sözlü saldırılarla bitiremezler. Onlar zalimliklerinin gereğini yapıyorlar. Hiçbir zaman mazlumlar kaybetmedi, hep zalimler kaybetti.