Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta belediye personelinin maaşlarına zam yapıldı

        Bayburt Belediyesi'nde memur maaşlarına yüzde 120, işçi maaşlarına ise yüzde 49,25 ile 3 bin lira seyyanen zam yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta belediye personelinin maaşlarına zam yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt Belediyesi'nde memur maaşlarına yüzde 120, işçi maaşlarına ise yüzde 49,25 ile 3 bin lira seyyanen zam yapıldı.

        Başkan Hükmü Pekmezci, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Salonundaki toplantıda, belediye çalışanlarına verilecek zam oranlarını açıkladı.

        Pekmezci, 5 yıllık süreçte çalışanlarıyla beraber kente hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Çalışanlarla kader birlikteliği yaptığını ifade eden Pekmezci, şu değerlendirmede bulundu:

        "Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde her birinizi kendimden bir parça bilerek elimden geldiği kadar korumaya ve doğru olana yönlendirmeye gayret ettim. Hangi birimde ve nerede olursanız olun sizin için yapılması gereken her şeyin en güzelini yapmaya çalıştım. Biz birlikte bir yola çıktık. Elimizden geldiği kadar gayret ettik, çalıştık. Bu gayretimizle belki de Bayburt tarihinin yapılabilecek en güzel çalışmalarını yaptık."

        Pekmezci, çalışanların maddi beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya gayret ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "54 memurumuz var. Memur arkadaşlarımızı ilgilendiren katsayı konusunda maaşa bağlı katsayılarınızı en yüksek seviye olan yüzde 120 olarak belirliyoruz. Bu belirlediğimiz rakam, en yüksek rakamı baz alarak ortaya koyduğumuz rakamdır, Allah hayırlı etsin. Ramazan Bayramı ödemesini 2 bin liradan 4 bin liraya, Kurban Bayramı ödemesini ise 3'ten 6 bin liraya çıkardık. 38 kişilik kadrolu işçilerimize ise devletin verdiği yüzde 49,25'lik zammın yanında her ay seyyanen 3 bin lira veriyoruz. 156 kişilik BAYBELSAN işçilerimiz için de devletin verdiği yüzde 49,25 zammın yanında her ay seyyanen 3 bin lira veriyoruz. Asgari ücretle çalışan işçilerimiz için ise şunu söylemek istiyorum. Biz, sizlerle beraber gerçekten kader birliği ettik. Allah nasip ederse önümüzdeki aydan itibaren sizlere sendika hakkı vereceğiz ve belediyenin personeli olarak sürekli çalışacaksınız. Allah yolumuzu ve bahtımızı açık etsin."

        Hak-İş Sendikası İl Başkanı Hayrettin Uluca, Bayburt Belediyesi Hizmet-İş Kadrolu İşçi Temsilcisi Barış Kalekahyası ve Hizmet-İş BAYBELSAN Şirket Temsilcisi Ümit Tekdemir, Pekmezci'ye teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta 31 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler anıldı
        Bayburt'ta 31 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler anıldı
        Öğrenciler "mühendishane"de geleceğe hazırlanıyor
        Öğrenciler "mühendishane"de geleceğe hazırlanıyor
        Bayburt'ta kar etkili oluyor
        Bayburt'ta kar etkili oluyor
        Bayburt'ta yeni sanayi sitesi yapılacak
        Bayburt'ta yeni sanayi sitesi yapılacak
        Bayburt'ta "Filistin" konulu afiş ve enstalasyon sergisi
        Bayburt'ta "Filistin" konulu afiş ve enstalasyon sergisi
        Bayburt'ta arıcılara 2 bin 561 kovan dağıtıldı
        Bayburt'ta arıcılara 2 bin 561 kovan dağıtıldı