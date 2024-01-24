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        Bayburt'ta şantiye bekçisi yanına gelen tilkiyi bir aydır besliyor

        Bayburt'ta bir inşaat firmasına ait şantiyede bekçilik yapan Halit Budak, bir aydır yanına gelen tilkiyi besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:20
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        Bayburt'ta şantiye bekçisi yanına gelen tilkiyi bir aydır besliyor
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        Bayburt'ta bir inşaat firmasına ait şantiyede bekçilik yapan Halit Budak, bir aydır yanına gelen tilkiyi besliyor.

        Kentte etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı kırsalda beslenemeyen yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.

        Bayburt-Çaykara yolu üzerindeki inşaat şantiyesinde bekçilik yapan Halit Budak, bir tilkinin çevrede yiyecek aradığını fark etti.

        Budak'ın karnını doyurduğu tilki, bir aydır şantiyenin müdavimi oldu.

        Hemen hemen her gün geç saatlerde bekçi kulübesi önüne gelen tilki, Budak'ın verdiği yiyeceklerin bir kısmıyla beslenip bir kısmını da dağlık alana taşıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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