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        Bayburt'ta dolandırıcılık tarafları, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı

        Bayburt'ta dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi olan kişi, şüphelinin, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapması şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:22
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        Bayburt'ta dolandırıcılık tarafları, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
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        Bayburt'ta dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi olan kişi, şüphelinin, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapması şartıyla uzlaştı.

        Kentte yaşayan R.A, şüpheli Ş.M.T'den kendisini internet üzerinden telefon satarken dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. R.A'nın şikayeti üzerine Ş.M.T. hakkında "basit dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.

        Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, uzlaşmayı kabul edeceğini iletti. Bunun üzerine R.A, Ş.M.T'nin SMA hastası Yunus Emre Turan adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapmasını istedi.

        Teklifi kabul eden Ş.M.T, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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