Yazarlar ne dedi? Beşiktaş - Adana Demirspor maçı yorumları

"ŞANSSIZLIK DEĞİL BECERİKSİZLİK"

Bilal Meşe (Milliyet): Konuk takımın on kişi kalmasından sonra oyunu tek kaleye çeviren Beşiktaş, yüklendiği anlarda sürekli duvara çarpıp geri döndü! 68’de Semih kalabalık savunmanın arasına daldı, sert vurdu, top üst direkte patladı.Yahu tam tamına 47 dakika on kişi oynayan konuk takımı yenemiyorsanız, bunun adına şansızlık falan demeyin, beceriksizliktir arkadaş! 90’da kaçan golü gördünüz mü. Rebiç soldan kesti, Muleka kafasıyla dokundu, Cenk geç kaldı!Kartal, her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor. Lig treni çoktan kaçtı. Önde bir hedef kaldı... Türkiye Kupası olur mu? Bence çok zor, inşallah yanılırım!