Yazarlar ne dedi? Beşiktaş - Adana Demirspor maçı yorumları

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"SEMİH DEĞİL CENK ÇIKMALIYDI" Ali Ece (Fanatik): Semih ve Rashica ile beraber Beşiktaş taraftarının en çok bir şeyler beklediği isim şüphesiz yeni hoca Fernando Santos. Maalesef Santos hoca rakip 10 kişiyken ve Beşiktaş’ın gole ihtiyacı varken sahaya sürdüğü 11’de potansiyel ve performans açısından en fazla gol bulma şansı olan Semih’i oyundan aldı. Her şeyden önce rakibi karşısında uzun süre bir kişi fazla oynayan Beşiktaş’ın daha önce çift santrfora dönmesi gerekiyordu, illa da Santos hoca bir forvet çıkartıp yerine Rebic’i sahaya sürecekse çıkan isim Semih değil kötü gününde olan Cenk olmalıydı.

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"AĞIR HASTAYA SORULAR" Attila Gökçe (Milliyet): Pendik’ten dört gollü yenilgiyle dönen Beşiktaş, kendi stadı ve seyircisi önünde travmayı unutturacak bir maç çıkarabilir miydi? Evet, ama o kadar kolay değildi bu. Ligin ilk yarısında dört gol yedikleri ilk maç Adana Demirspor maçıydı. Portekizli teknik direktör Fernando Santos, belli ki siyah-beyazlı kadroya henüz dokunmuyor. O nedenle renksiz, eski tv’lerde izlediğimiz maçlar gibi siyah-beyaz bir oyun izledik. Beşiktaş dünkü maç golsüz bitince adeta ruhunu kaybetmiş bir takıma döndü. Bu takım nasıl ayağa kalkacak? Hangi hedef duygusuyla başarılı olacak? Türkiye Kupası’nın ağırlığına dayanabilecek mi? Ağır hastaya ağır sorular şimdilik bu kadar!