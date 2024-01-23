Son dakika haberi SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı %49,25’e yükseltiyoruz" dedi.

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik.

Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz.

Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum;

SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz.

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Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun.

“SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz.” pic.twitter.com/BLvddTo04W — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 23, 2024