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        Bayburt'ta kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün izin verildi

        Bayburt Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin bugün izinli olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 01:38 Güncelleme: 23.01.2024 - 01:38
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        Bayburt'ta kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün izin verildi
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        Bayburt Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin bugün izinli olduğunu bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma devam ediyor.

        Açıklamada, meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin 23 Ocak Salı günü idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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