Büşra Pekin ile Norm Ender arasında aşk değil, arkadaşlık var - Magazin haberleri

Büşra Pekin ile Norm Ender arasında aşk değil, arkadaşlık var - Magazin haberleri

Oyuncu Büşra Pekin ile şarkıcı Norm Ender hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Söz konusu iddiaya göre; Büşra Pekin ile Norm Ender, bir süredir birlikte ve beraberliklerini geçtiğimiz günlerde gittikleri bir mekânda gözler önüne serdi.