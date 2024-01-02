Büşra Pekin: Kariyer, 'Hayır'larla yönetiliyor

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"YAVAŞ YAVAŞ KAŞINMALAR BAŞLADI" • Daha çok çalışmak istiyorsun. Daha çok olmaması senden mi yoksa zamansal sorundan mı kaynaklı?

Seçimlerle alakalı... Ben zaman yaratırım, sıkıntı yok. Aynı anda iki sete birden gitme durumu olursa birtakım şeyler ayarlanabilir ama öyle bir yoğunluktan bahsetmiyorum. Bir projeye de gereken zamanı ve disiplini ayırabileyim, öbürüne de... Gelen projeler doğrultusunda kendi seçtiğimiz projeler şeklinde ilerliyor. Mesela, şu dönemde herhangi bir şey çekmiyorum. En son temmuzda çekmişim. Yavaş yavaş kaşınmalar başladı. • Temmuz’dan bu yana da 5 ay geçmiş, aslında çok uzun bir zaman değil...

Ama şöyle düşün; dizi çekiyor olsam belki tam tersi, durmayı tercih ederim ama sinema filmlerinde en meşakkatlisi neredeyse 7 hafta sürüyor. Tam karaktere, role alışıyorsun set bitiyor. O aslında içindeki oyun güdüsüne olan bir özlem. "ONUN BİR ÖZLEMİ OLUYOR" • Set bittiği zaman çok hüzünleniyor musun?

Tabii ki çok hüzünleniyorum... Şöyle bir şey oluyor; ekip arkadaşlarımla o kadar fazla zaman geçiriyoruz ki, herkes bir şeyin güzel olmasına hizmet ediyor. Hep iyi niyetler var. Çok şükür, bu zamana kadar hep güzel ekiplerle, güzel oyuncularla çalışmak nasip oldu. Birbirimizi o günkü kadar sık göremeyeceğimizi artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun bir özlemi oluyor. Mezun olmak gibi ama bir taraftan da "Haydi şimdi önümüzdeki projelere bakalım" diyorsun. Bir taraftan bir işi bitirmenin bir gururu da oluyor.

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"BAŞKAN, GERÇEK HAYATIN BİR YANSIMASI GİBİ" • İzleyicilerin, ‘Başkan’dan özellikle hangi duygularla çıkmasını umarsın?

Öncelikle tabii ki çok eğlenmelerini ve çok iyi vakit geçirmelerini isterim. Kendilerine hayatlarındaki olumsuzlukları bir kenara bıraktıkları bir an yaratmalarını çok isterim. Filmimiz gerçek hayatın bir yansıması gibi... Şu anlamda; filmin içerisinde hüzün de var. Bu, çok sürpriz bir yerde ve çok fazla altını çizdiğimiz bir yerde değil. Film ve senaryo, filmin genel olarak yüzde doksanında çok eğleneceğimizin garantisini veriyor ama insanların yüreğine dokunacak bir şey de var ve ben onu da çok kıymetli buluyorum. Sadece gülmek de güzel, bazen sadece ağlamak ve içini boşaltmak da güzel ama ikisi bir araya gelip birleştiğindeki o doz benim çok hoşuma gidiyor. Onun dozu çok doğru olmalı. Umarım bizim filmimiz de bunu başarmıştır. Benim hissiyatım o yönde. Zaten sinema filminin de en güzel ve en büyülü tarafı, o kalıcılığı. Bir filmi seneler sonra da izlediğimizde hâlâ ondan keyif alabiliyor olmamız çok önemli. Evet, ben de bütününü izlemedim henüz ama senaryodan aldığım izlenim, sette aldığım izlenim, bu filmin öyle bir etki yaratacağını çok doğruluyor. Önsezilerim de bunu söylüyor. Oyuncu arkadaşlarımla konuştuğumuzda da; hepimizden çok daha tecrübeli Şerif Sezer ile konuştuğumuzda o da aynı şeyi söylüyor. "VİZONTELE HİSSİYATI VAR" • Şerif Hanım, az önce; “Ben filmlerde çok fazla oynamam. Oynuyorsam bir nedeni vardır” dedi.

Çok doğru... Gerçekten de kariyerine baktığınız zaman, çok doğru, nokta atışı yaptığı işlerin içerisinde yer almıştır; o güzelliğiyle, şahaneliğiyle, yeteneğiyle... Sette hepimiz ona âşık olduk. Hissiyatımız o yönde... Bir de anlıyorsun, tecrübemiz de var. Bir sürü işin içerisinde bulunduk, iş kendini hissettiriyor. Ben ilk senaryoyu okuduğumda, hiç benzememekle birlikte, bana ‘Vizontele’ hissiyatı var gibi gelmişti. Şimdi de fragmanı izleyenlerden çok duyuyorum, “O hissiyatı aldık.” diyorlar. ‘Vizontele’ kült bir filmdir. • ‘Vizontele’ Türk sinemasında devrim yapan bir filmdir...

Kesinlikle... Yılmaz Erdoğan çok büyük bir usta, müthiş bir yazar, yönetmen, oyuncu... Tabii ki yönetmenimiz Ulaş Bahadır’ın da onu çok sevdiğini, ondan ilham aldığını biliyorum. Yan yana koyduğunuzda belki hiçbir benzerlik bulamayacaksınız ama o bahsettiğim bir samimiyet var ya, içinden o mizahı da aldığın, o hüznü de aldığın, o aile bağlarının kuvvetliliğini de aldığın bir his var. Umarım bu filmin yolculuğu da onun gibi çok güzel yerlere ulaşır, izleyicilerle bütünleşir ve izlenir.