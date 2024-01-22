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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar çıktı!

        Son dakika haberi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar çıktı!

        Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak'ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:45 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:35
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        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
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        Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili davada karar çıktı. Sanık Kadir Yasak müebbet hapis ve 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, Kadir Yasak'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Kasten yaralama' suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        Ayrıca 'Birden fazla kişiyle birlikte iş yerine yağma' suçundan 9 yıl ve 'Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçundan da 2 yıl hapis ile bin TL adli para cezası verdi.

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