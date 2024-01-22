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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi!

        Son dakika haberi İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi!

        İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a Gazze'de 2 aylık bir ateşkes ilan etme teklifi önerdi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 22.01.2024 - 23:28 Güncelleme: 22.01.2024 - 23:36
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        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
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        Reuters Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail, Katar ve Mısır aracılığıyla Hamas'a Gazze için 2 aylık bir ateşkes teklifinde bulundu.

        İsrail bu süre içinde Hamas'ın elindeki tüm rehineleri bırakmasını talep ediyor.

        7 Ekim'de başlayan çatışmalarda Netanyahu hükümeti Hamas'ın elindeki rehineler sebebiyle ülkesinde sert eleştiriler alıyordu.

        Ayrıntılar geliyor...

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