Son dakika haberi İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi! İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a Gazze'de 2 aylık bir ateşkes ilan etme teklifi önerdi.

Reuters Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail, Katar ve Mısır aracılığıyla Hamas'a Gazze için 2 aylık bir ateşkes teklifinde bulundu.

İsrail bu süre içinde Hamas'ın elindeki tüm rehineleri bırakmasını talep ediyor.

7 Ekim'de başlayan çatışmalarda Netanyahu hükümeti Hamas'ın elindeki rehineler sebebiyle ülkesinde sert eleştiriler alıyordu.

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