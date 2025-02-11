Eşi Anıl Altan ile ayrı evlerde yaşadıkları iddia edilen Pelin Akil, manidar bir paylaşımda bulundu

2016'da evlenen ünlü oyuncular Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Çift hakkında sık sık boşanacakları yönünde haberler çıksa da, ikili bu iddiaları yalanlayarak evliliklerinde sorun olmadığını dile getiriyordu.

Geçtiğimiz aylarda Anıl Altan, Pelin Akil ile boşanacakları yönündeki iddialar şu şekilde cevap vermişti; "Aslında bunlara sürekli cevap verdiğimiz zaman bu insanların ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Biz de anlam veremiyoruz. Sürekli böyle girişim var. Sosyal medyadaki bazı sayfalar, tıklanma almak için yaptıkları asparagas haberler. Kafaları başka çalışıyor. Biz her zaman iyi olan taraftayız" REKLAM

Son olarak, Pelin Akil ile Anıl Altan’ın ayrıldığına dair yeni söylentiler ortaya atıldı. Hatta çiftin yaklaşık bir aydır ayrı evlerde yaşadığı öne sürüldü.

Bu iddiaların ardından Pelin Akil, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Otomobilinde; müzik eşliğinde şarkı söyleyen Pelin Akil, önce Ayşen’in 'Neredesin' adlı şarkısını, ardından da Meltem Cumbul’un 'Seninleyim' şarkısını seslendirdi.