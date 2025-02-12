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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Cumhurbaşkanı Subianto tarafından resmi törenle karşılandı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Cumhurbaşkanı Subianto tarafından resmi törenle karşılandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın Bogor şehrinde Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 08:30 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:30
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın Bogor şehrinde Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracını, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişinde karşılayan süvariler, bina girişine kadar araca eşlik etti. Erdoğan'ı, makam aracından indiğinde Endonezyalı çocuklar, Türk ve Endonezya bayraklarıyla selamladı.

        Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Erdoğan'ı giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı, top atışı yapıldı.

        Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde Erdoğan ve Subianto, heyetlerini birbirlerine takdim etti.

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        Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Subianto, bina girişinde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

        Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda şeref defterin imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Subianto ile baş başa görüşmeye geçti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık edecek, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

        Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe iştirak edecek ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na katılacak.

        Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan da hazır bulundu.

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