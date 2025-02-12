Bilecik'te, bir akrabasından 1996'da satın aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal yeşil renkli Tofaş "Murat 124"üyle 29 yıldır adeta çocuğu gibi ilgilenen, sabah akşam bezle otomobilini temizleyen Celil Gülen (90), önceki gün evinde hayatını kaybetti.

"BU ARABAM CENAZE ARABAM OLSUN"

Kayınbabasının vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiren Bal, "Rahmetlinin bir vasiyeti vardı, 'Benim bu arabam cenaze arabam olsun' diyordu. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş olduk. Nur içinde yatsın" dedi.