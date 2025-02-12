Vasiyeti yerine getirildi... Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
Bilecik'te, cenazesinin 29 yıldır adeta gözü gibi baktığı "Murat 124" model otomobiliyle taşınmasını vasiyet eden ve önceki gün 90 yaşında yaşamını yitiren Celil Gülen'in isteği, yakınlarınca yerine getirildi
Bilecik'te, bir akrabasından 1996'da satın aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal yeşil renkli Tofaş "Murat 124"üyle 29 yıldır adeta çocuğu gibi ilgilenen, sabah akşam bezle otomobilini temizleyen Celil Gülen (90), önceki gün evinde hayatını kaybetti.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
AA'da yer alan habere göre Celil Gülen'in tabutu, vasiyeti üzerine Murat 124'ünün tavanına kendisinin monte ettiği standa konularak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden Osmangazi Camii'ne getirildi.
VAKTİNİ ARABASIYLA GEÇİRİYORDU
Gülen'in damadı 58 yaşındaki Osman Bal, gazetecilere, kayınbabasının otomobilini çok sevdiğini, vaktinin çoğunu onunla ilgilenerek geçirdiğini söyledi.
"BU ARABAM CENAZE ARABAM OLSUN"
Kayınbabasının vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiren Bal, "Rahmetlinin bir vasiyeti vardı, 'Benim bu arabam cenaze arabam olsun' diyordu. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş olduk. Nur içinde yatsın" dedi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Celil Gülen'in naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze aracıyla götürüldüğü Pelitözü Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.