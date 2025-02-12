Antalya'da olay, Finike ilçesinde, 8 Şubat akşamı Arif Mahallesi'ndeki müzikli eğlence mekanında meydana geldi. Müşterilerden Ali D. (42), Mustafa A. (46) ve Özgür A. (48), eğlendikten sonra hesaba itiraz etti.

2 SAAT SONRA KAVGAYA GELDİLER DHA'daki habere göre işletmedekilerle tartıştıktan sonra ayrılıp, yaklaşık 2 saat sonra geri dönen grup, iddiaya göre "Böyle hesap mı olur?" diye bağırarak, çalışanlarla kavga etti.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ Evli ve 2 yaşında kızı olan Ekrem Bolkaç, 25 yaşındaydı. Kavgada mekanın garsonlarından Ekrem Bolkaç (25), bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Ekrem Bolkaç, ambulansta hayatını kaybetti.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Jandarma olay yerindeki incelemesinde suç aletine el koydu. Kavgayla ilgili Ali D., Mustafa A. ve Özgür A. gözaltına alındı.

KATİLİ BIÇAKTAKİ PARMAK İZİ BELİRLEYECEK Finike Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada Cumhuriyet savcısı tarafından olay yeri incelemesinde elde edilen deliller, bıçaktaki parmak izi ile DNA örneği Adli Tıp Kurumu ve kriminal laboratuvarlarına gönderildi.