Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor? Kurşun kalem yerine tükenmez kalem geldi Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamuya alımlarda mülakatın kaldırılması konusunda vaatlerde bulunmuştu. Mülakatın kaldırılması meselesi, milyonlarca vatandaşımızın gündemindeki ağırlıklı yerini ve önceliğini korumaya devam ederken, uygulamada bazı sorunlar giderildi. Buna göre artık mülakat komisyonları notlarını tükenmez kalemle alıyor. Adaylara elektronik ortamda/merkezi hazırlanan sorular yöneltiliyor. Güvenlik soruşturmaları hızlı şekilde sonuçlandırılıyor. Sınav sonuçları hızlı şekilde duyuruluyor. İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda bu meseleyle ilgili yöneltilen soru üzerine şunları söylemişti: “Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz.”

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BAKANLIKLAR ADIM ATMAYA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını ortaya koymuş ve bu konuda bakanlıklara gerekli talimatları vermişti. Bu konuda ilk adım yetersiz bulunmakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı mülakatı kaldırmadı ancak sınavlarda, KPSS sınavına giren ve mülakat sürecine dahil olan öğretmenlere artık merkezi olarak elektronik ortamda hazırlanmış sorular yöneltilmeye başlandı.

KURŞUN KALEM YERİNE TÜKENMEZ KALEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat verdiği İçişleri Bakanlığı da mülakatlar konusunda önemli iyileştirici adımlar attı. Bazı bakanlıklarda mülakat için sınav komisyonunun karşısına çıkan adaylara yöneltilen sorular, bu sorulara verilen yanıtlar ile komisyon üyelerince adaya verilen kanaat puanları adayın mülakat kağıdına kurşun kalemle işleniyordu. Artık mülakatların tümünde tükenmez kalem kullanılıyor.

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Tükenmez kalem kullanımı, değerlendirme/mülakat kağıtlarında sınav sonrasında herhangi bir değişiklik yapılmasını engelleyeceği gibi hukuki itiraz sonucunda kağıtların incelenmesi sonucunda adayın hakkı/hukuku da korunmuş olacak. Adaya mülakat sınavında verilecek notlar ve diğer bütün kanaat değerlendirmeleri silinemez bir tükenmez kalemle yazılacak. Bu kağıtlar, denetime açık…

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yapılacak sınavın niteliğine göre hem yazılı hem de sözlü sınav sonuçlarının daha hızlı açıklanması konusunda bakanlıklara ve kurumlara gerekli talimatlar verildi. Sınav sonuçları hemen duyurulacak. Sözlü sınavdan hemen sonra da sonuçlar hızlı şekilde açıklanacak.

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI

Özel nitelik ve dosya soruşturması gerektiren kamu görevlerine alımlarda güvenlik soruşturmalarının mümkün olan en hızlı sürede yapılması sağlanacak. Gerektiğinde güvenlik soruşturmaları sözlü mülakattan önce başlatılacak. Özel nitelik gerektirmeyen işlerde ise güvenlik soruşturmasının tamamlanması şartı aranmayacak. Personel işe başlatıldıktan sonra güvenlik soruşturmasından olumsuz sonuç çıkarsa personel görevden el çektirilecek.

REFERANSLAR KOMİSYONA İLETİLMEYECEK

Her alanda olduğu gibi kamuya alımlarda da ehliyet kadar liyakatin de esas olması gerekiyor ancak siyasi ya da bürokratik referans da hayatın bir gerçeği olarak karşımızda duruyor. Bu konuda da uygulamada önemli adımlar atılıyor. Aday konusunda kuruma gelecek referansların mülakat sınavı komisyonuna iletilmemesi yönünde bir siyasi irade bulunuyor. Referanslar sınav komisyonuna değil, ilgili bakana ya da birimin üst yöneticisine iletilecek. Vatandaşın kamuya alımlarda mülakatın tümden kaldırılması ve siyasi referanslara bakılmaması yönünde yoğun talep ve beklentisini hatırlatmakta fayda var. Her alanda ehliyet ve liyakat geçerli olsun…

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