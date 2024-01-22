Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İlk Türk Astronot Gezeravcı'ya) Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum" dedi.

Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun" diye konuştu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Alper Gezeravcı, yer çekimsiz ortamda böyle vedalaştı #AlperGezeravcı https://t.co/sGHQY2YMCu pic.twitter.com/CDuaPWvxaa — Habertürk (@Haberturk) January 22, 2024

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İlk Türk Astronot Gezeravcı , "Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımanın gururunu yaşıyorum" dedi.

"SON ASTRONOTUMUZ OLMAYACAKSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türk astronot Gezeravcı'ya) Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı" sözlerini söyledi.

Alper Gezeravcı, "Katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştıracağız. Savunma sanayimiz için çok önemli bir çalışma" diye konuştu.

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