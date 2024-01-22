Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 6 günde esrarengiz bir şekilde Antalya Kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden ile ilgili sosyal medyadan açıklama bulundu. Yerlikaya paylaşımında "Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 20:02 Güncelleme: 22.01.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 6 günde Antalya Kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 cansız beden
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 cansız beden Haberi Görüntüle

        Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

        Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurdu.

        Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır.

        REKLAM

        Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir.

        Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

        Muğla’da kıyıya vuran cansız bedenin ise

        6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir.

        Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor