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        Haberler Gündem 3. Sayfa 200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı! - Son dakika Antalya haberleri

        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!

        Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, dolandırıcıların 200 liraya satın aldığı eskimiş davul derilerini, üzerinde işlem yaparak, "10 sayfalık ceylan derisinden İncil" şeklinde verdikleri ilanla, 15-20 milyon liraya sattığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:41
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        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
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        Dolandırıcılar, yeni buldukları yöntemle mağdur etmeye devam ediyor. Tarihi yazma eserlere ilgi duyan ve bunları alıp satarak gelir elde etmeyi hedefleyenlerin bir bölümü sahte belgelerle dolandırıldıkları yönünde savcılıklara başvuruda bulunuyor.

        "CEYLAN DERİSİNDEN İNCİL"

        DHA'da yer alan habere göre çoğunlukla internette satılan 'Tarihi belge', 'Ceylan derisinden İncil' şeklinde verilen ilanlara aldanıp milyonlarca lira ödeme yapanlar, kısa sürede dolandırıldıklarını anlıyor.

        YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

        Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, yeni dolandırıcılık yöntemine dikkati çekti.

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        ESKİMİŞ DAVUL DERİLERİNİ KULLANIYORLAR

        Dolandırıcıların özellikle kullanılmış ve eskimiş davul derilerinin peşinde olduğunu belirten Karabayram, keçi ya da kuzu derisinden yapılan, kullanıldıktan sonra atılmak üzere olan derilerin, dolandırıcıların elinde milyonlarca liralık dolandırıcılık aracına dönüştüğünü anlattı.

        "YÜZLERCE YILLIK ESERLERDE BOYA AKMASI OLMAZ"

        Karabayram, dolandırıcılığın yöntemini ise şöyle anlattı: "Davul derisini alıp sıcak suda bekletiyorlar. Kurutup üzerinde gölgelemeler yapıyorlar. Sonra üzerine 'Meryem Ana' tasviri yapıyorlar. Renkli boyalarla sayfa sayfa üretiyorlar. Bir tabaka deri 200 lira. Bir tabaka deriden 10 sayfa elde ediyorlar. İçerisine de hattattan yazı yazdırıyorlar. Avlarının peşine düşüyor ve 'Ceylan derisinden İncil' diye satıyorlar."

        "100 DERECELİK SUDA BOYA AKIYOR"

        Karabayram, 200 liraya alınan deriye toplamda 1500 lira harcandığını, dolandırılmak istenen kişinin gözünün kısa sürede boyandığını belirterek, "15-20 milyon liraya alıcı arıyorlar. Bunun sahteliğini ölçmek isteyen 100 derecelik suya bu eserlerin bir parçasını koyunca boyaların aktığını görecektir. Yüzlerce yıllık eserlerde bu türden bir akma olmaz" diye konuştu.

        "DAVUL DERİSİNE RESİM YAPACAĞIM"

        Davul derisi ve malzemeleri satan Ali Ahraz, davul derisi satın almak için kendisine çok sayıda gelen olduğunu belirterek, "Bana gelip 'Davul derisi lazım' diyorlar. 'Ne yapacaksın?' diyorum. Resim yapacaklarını söylüyorlar. Resim yapılamadığını söylüyorum. Bu kişilere pek güvenmiyorum hatta vermediğimiz zamanlar da oluyor" diye konuştu. Ahraz, vatandaşın derinin hangi hayvana ait olduğunu anlamasının çok zor olduğunu da söyledi.

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        #Antalya
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