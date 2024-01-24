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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sis, kar ve fırtına alarmı

        Meteoroloji'den sis, kar ve fırtına alarmı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Şırnak, Siirt, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar beklenirken diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 07:22 Güncelleme: 24.01.2024 - 07:22
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        Sis, kar ve fırtına alarmı
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        Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Bulutlu

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 12°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli 10°

        Ağrı

        Karlı

        Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

        Yağışların, Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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