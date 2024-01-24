"Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti! Bursa'da, 41 yaşındaki Erdinç Cedik sokakta yengesini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu 52 yaşındaki Ertaş Gezengilciler'e pompalı tüfekle ateş açtı. Gezengilciler de tabanca ile ateş açarak karşılık verdi. Cadde üzerinde panik ve korkuya neden olan silahlı kavgada Gezengilciler hayatını kaybederken, Cedik yaralandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.01.2024 - 08:11 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:06 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL