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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti! - Son dakika haberleri

        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!

        Bursa'da, 41 yaşındaki Erdinç Cedik sokakta yengesini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu 52 yaşındaki Ertaş Gezengilciler'e pompalı tüfekle ateş açtı. Gezengilciler de tabanca ile ateş açarak karşılık verdi. Cadde üzerinde panik ve korkuya neden olan silahlı kavgada Gezengilciler hayatını kaybederken, Cedik yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 08:11 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:06
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        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
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        Bursa'da olay, saat 14.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta meydana geldi.

        BAKARAK RAHATSIZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Erdinç Cedik (41), sokağa çıkan yengesine bakarak rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Ertaş Gezengilciler'e (52) tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı.

        POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

        Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, Cedik, evinden aldığı pompalı tüfekle komşusuna ateş etti.

        TABANCA İLE KARŞILIK VERDİ

        Gezengilciler'in de yanında bulunan tabanca ile karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Çatışmada pompalı tüfekle göğsünden vurulan Gezengilciler ile tabanca ile karnından vurulan Cedik yaralandı.

        İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, aynı sokakta oturan akrabalarınca özel araçla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, ihbarla mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ertaş Gezengilciler müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cedik'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Ölüm haberi ile birlikte Gezengilciler'in yakınları acil servis önünde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemi aldı. Gezengilciler'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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