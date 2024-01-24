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        Haberler Dünya ABD: Türkiye'ye F-16 satışı ABD, Türkiye ve NATO'nun çıkarlarını destekleyecek

        ABD: Türkiye'ye F-16 satışı ABD, Türkiye ve NATO'nun çıkarlarını destekleyecek

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendi. ABD'li yetkili, Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin, Türkiye'nin ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 08:42 Güncelleme: 24.01.2024 - 08:42
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        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
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        ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin, Türkiye'nin ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'de onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

        Foto: ShutterStock
        Foto: ShutterStock

        Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini kaydetti.

        Yetkili, "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        ABD DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

        ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de AA muhabirine, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti.

        Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

        Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktaran sözcü, bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını dile getirdiklerini vurgulandı.

        BLINKEN'DAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

        Foto: AP
        Foto: AP

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #türkiye
        #F-16
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