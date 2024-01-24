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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Yılmaz transferinde son dakika! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'da sona doğru yaklaşıyor!

        Sol beke takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Rıdvan Yılmaz transferinde sona doğru yaklaşıyor. Rangers ile uzun süredir müzakerelerde bulunan sarı-kırmızılılar bu transferi kısa süre içerisinde tamamlamak istiyor

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 24.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:41
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        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
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        Kanayan yarası olan sol bekte iki sezondur dikiş tutturamayan Galatasaray, Rıdvan Yılmaz transferinde mutlu sona yaklaşıyor... Sezona Angelino ile başlasa da İspanyol yıldızın performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki sol bekin kendisine takım bulmasını bekliyor.

        Bu bölgeye gelişmelere göre iki transfer de yapabilecek olan Galatasaray'ın ilk tercihi ise Rıdvan Yılmaz... EURO 2024'te mutlaka yer almak isteyen milli futbolcu da sezon sonuna kadar hiçbir maçı kaçırmayacağı bir kulüpte oynamaya sıcak bakarken Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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        Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 4 milyon Euro'nun yanı sıra bir miktar bonus da ödeyen Rangers, milli futbolcu için bonservis bedelini 6 milyon Euro olarak belirlemişti. Sarı-kırmızılılar belli bir maç sayısı oynama formüllü satın alma opsiyonlu teklif yaparken iki kulübün arasındaki rakamların da kapanmak üzere olduğu öğrenildi.

        Galatasaraylı yetkililer, Okan Buruk'un ısrarcı olduğu milli futbolcu için Rangers'la kısa süre içerisinde el sıkışmayı ve Rıdvan'ı kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Diğer yandan Torino, Roma ve Marsilya'dan ilgi bulunan Angelino'yla da yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor. Angelino'nun ayrılığına göre sol beke bir takviye daha yapılma ihtimali de masada bulunuyor.

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