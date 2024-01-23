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        Haberler Gündem Politika AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu - Son dakika haberleri

        AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları belirlendi

        AK Parti'nin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adaylarına İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından tebliğler yapıldı. Buna göre mevcut Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak adayı oldu. Eski Altındağ Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday gösterildi. Keçiören belediye başkanı adayı ise Zafer Çoktan olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.01.2024 - 23:40 Güncelleme: 23.01.2024 - 23:49
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        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
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        31 Mart Mahalli İdareler seçimlerde geri sayım başlarken AK Parti'de Ankara için ilçelerde yarışacak başkan adayları da belli oluyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı ilçe belediye başkan adaylarının isimleri belirlendi. Mevcut Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Mamak adayı oldu. Eski Altındağ Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday gösterildi. Keçiören belediye başkanı adayı ise Zafer Çoktan olarak belirlendi

        AK Parti’nin Ankara ilçe adayları şöyle belirlendi:

        Akyurt: Hilal Ayık

        Altındağ: Veysel Tiryaki

        Bala: Ahmet Buran

        Beypazarı: Tuncer Kaplan

        Çamlıdere: Hazım Caner Can

        Çankaya: Duhan Kalkan

        Çubuk: Baki Demirbaş

        Elmadağ: Eyüp Tekiner

        Evren: Hüsamettin Ünsal

        Güdül: Muzaffer Yalçın

        Haymana: Özdemir Turgut

        Kahraman Kazan: Serhat Oğuz

        Keçiören: Zafer Çoktan

        Kızılcahamam: Süleyman Acar

        Mamak: Asım Balcı

        Nallıhan: İsmail Öntaş

        Pursaklar: Ertuğrul Çetin

        Sincan: Murat Ercan

        Şereflikoçhisar: Memiş Çelik

        Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan

        Not: Gölbaşı, Ayaş, Polatlı, Kalecik ve Etimesgut’ta Cumhur İttifakı MHP adayları ile seçime giriyor.

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