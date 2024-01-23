AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları belirlendi AK Parti'nin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adaylarına İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından tebliğler yapıldı. Buna göre mevcut Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak adayı oldu. Eski Altındağ Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday gösterildi. Keçiören belediye başkanı adayı ise Zafer Çoktan olarak belirlendi

Habertürk Ankara Giriş: 23.01.2024 - 23:40 Güncelleme: 23.01.2024 - 23:49 facebook

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