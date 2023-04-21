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Bayram sabahına enfes pratik kahvaltı lezzetleri!

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde neşe kaynağı olan kahvaltının yeri ayrıdır. Bayram sabahında sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli kahvaltı tariflerini sizler için derledik.

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  • Bayram sabahına enfes pratik kahvaltı lezzetleri! Pratik kahvaltı tarifleri!

    ÇAKALLI MENEMEN

    2 yemek kaşığı tereyağı

    3 adet orta boy domates

    4 - 5 adet yeşil biber

    3 yumurta sarısı

    1 çay kaşığı pul biber

    1 çay kaşığı kırmızı toz biber

    Tuz

    YAPILIŞI

    Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberleri ince ince doğrayın, tereyağını tavaya alın ve eritin. Ardından biberleri ekleyerek kavurun. Biberler kavrulunca, domatesleri ekleyin. Baharat ve tuzu ekleyip karıştırın. Domatesler pişmeye yakın patates ezici veya çatal ile domatesleri ezin. İyice ezilince kaşar peyniri rendeleyin ve karıştırın. Son olarak yumurtaları ekleyip karıştırmaya devam edin. Menemeni ocaktan alıp sıcak servis edin.

     
  • Bayram sabahına enfes pratik kahvaltı lezzetleri! Pratik kahvaltı tarifleri!

    MIHLAMA

    2 yemek kaşığı tereyağı

    2 dolu yemek kaşığı mısır unu

    1 su bardağı soğuk su

    Çay kaşığı tuz

    150 gram çeçil peyniri veya kaşar peynir.

    YAPILIŞI

    Tereyağını tavaya alıp eritin, üzerine unu ekleyin ve karıştırın. Kokusu çıktıktan sonra suyu yavaş yavaş ekleyin. Peynirleride içerisine atıp karıştırın. Kıvam alıp peynirler tamamen eriyince sıcak servis edin.

     
  • Bayram sabahına enfes pratik kahvaltı lezzetleri! Pratik kahvaltı tarifleri!

    SÜTLÜ BİBER KIZARTMASI

    5-6 adet yeşil biber

    2 adet kırmızı biber

    1 tatlı kaşığı un

    1 su bardağı süt

    1 çorba kaşığı tereyağı

    Kavurmak için zeytinyağı veya ayçiçek yağı

    Tuz ve pul biber

    YAPILIŞI

    Biberleri yağda kavurun ardından üzerine unu ekleyin ve karıştırın. Üzerine sütü ekleyin, yeniden karıştırın. Son olarak baharatları ekleyip servis edin.

     
  • Bayram sabahına enfes pratik kahvaltı lezzetleri! Pratik kahvaltı tarifleri!

    ÖRGÜ POĞAÇA

    2 su bardağı ıllık süt

    2 yemek kaşığı şeker

    1 su bardağı yoğurt

    1 paket instant maya

    2 tatlı kaşığı tuz

    1 su bardağı sıvıyağ

    Yaklaşık 7,5 su bardağı un

    Üzerine sürmek için 2 yumurta sarısı

    YAPILIŞI

    Süt, şeker, yoğurt ve mayayı karıştırıp birkaç dakika bekletin. Diğer malzemeleri ekleyip yaklaşık 10 dakika yoğurun, ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur elde edin. 45 dakika boyunca üzerini kapatarak mayalandırın. Bezeler haline getirin üzerine sıvıyağ sürüp streçle örtün ve yarım saat daha dinlendirin. Örgü şekli verip 15 dakika daha bekletin ve üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derece fırında altı üst ayarda kızarana kadar pişirin.

     
  • Bayram sabahına enfes pratik kahvaltı lezzetleri! Pratik kahvaltı tarifleri!

    KARAKÖY POĞAÇASI

    500 gram un - 4,5 su bardağı

    100 ml su - 1/2 su bardağı

    12 gram tuz - 1 dolu tatlı kaşığı

    250 gram margarin ya da tereyağı

    30 gram yaş maya - yarı oranda kuru maya kullanılabilir az bir miktarda su ile karıştırılıp

    2 yumurta - 1'nin sarısı

    40 gram toz şeker - 2 çorba kaşığı

    YAPILIŞI

    Bütün malzemeler bir araya getirilerek pürüzsüz bir hamur elde edilene kadar yoğurun. Hamur elinize yapışırsa hafif unlayın. Bezeler haline getirdiğiniz poğaçayı 30 dakika ısıda mayalandırın fırının üzerinde veya ocağın yanında. Fırının derecesini 70'e ayarlayın 10 dakika da içerisinde mayalandırın. Daha sonra 180 derecede kızarana kadar pişirin.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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