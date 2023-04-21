ŞÜKÜR BAYRAMI'NDAN ŞEKER BAYRAMI'NA DÖNÜŞTÜ

Şükür kelimesi "Şık-kef-rı" şeklinde yazılır. Bu kelime hem şükür hem de şeker anlamına gelir. İşte tam da bu nedenden dolayı Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı olarak bilinir. Osmanlı kaynaklarında her iki şekilde de yer aldığı için farklı hitap edilmeye başlanmıştır.