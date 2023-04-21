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Ramazan Bayramı'na neden Şeker Bayramı da denir ve neden şeker toplanır?

Ramazan ayının sona ermesiyle beraber tüm Müslümanların sevinçle kutladığı Ramazan Bayramı, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve küsenlerin barışmasıyla gelenekselleşmiştir. Her yıl kutlanan Ramazan Bayramı'nın bir diğer adı da Şeker Bayramı'dır. Peki, Ramazan Bayramı'na neden Şeker Bayramı denir? İşte, cevabı...

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  • Ramazan Bayramı'na neden Şeker Bayramı da denir ve neden şeker toplanır?

    Ramazan ayının bitmesiyle beraber kutlanan Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı ve İftar Bayramı olarak da bilir. Arapçası İdü'l-Fitr'dir.

    RAMAZAN BAYRAMI İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

    Dini kaynaklara göre Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başladı. İlk Ramazan Bayramı'nda yapılan tüm kutlamalar ve ibadetler Hz. Muhammed tarafınan düzenlenmiştir.

     
  • Ramazan Bayramı'na neden Şeker Bayramı da denir ve neden şeker toplanır?

    RAMAZAN BAYRAMI'NA NEDEN ŞEKER BAYRAMI DENİR?

    Ramazan kelimesi Arapça "Ramad", "Kuru sıcak" anlamına gelir. Bunun nedeni ise ilk orucun yaz ayına denk gelmesidir.

    Şeker Bayramı kavramı ise Osmanlı dönemindeki adının Türkçeleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Osmanlı döneminde bu bayrama "Iyd-ı Fıtır" denirdi. Kelimenin kökeni ise "Iyd", "Bayram", "Fıtır", "Oruç açma" anlamına gelir. "Fıtır" aynı zamanda "Fıtır sadakası", "Şükür sadakası" veya "Fitre" olarak da bilinir.

     
  • Ramazan Bayramı'na neden Şeker Bayramı da denir ve neden şeker toplanır?

    ŞÜKÜR BAYRAMI'NDAN ŞEKER BAYRAMI'NA DÖNÜŞTÜ

    Şükür kelimesi "Şık-kef-rı" şeklinde yazılır. Bu kelime hem şükür hem de şeker anlamına gelir. İşte tam da bu nedenden dolayı Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı olarak bilinir. Osmanlı kaynaklarında her iki şekilde de yer aldığı için farklı hitap edilmeye başlanmıştır.

     
  • Ramazan Bayramı'na neden Şeker Bayramı da denir ve neden şeker toplanır?

    Okuma hatasıyla beraber aslında Şükür Bayramı olarak hitap edilecek olan Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı'na dönüşmüştür. 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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