FARKLI ODALARDA YAŞIYORLAR

Çift aynı ev içerisinde farklı odalarda yaşamak zorunda. Joanna evin çatı katında havası özel olarak filtrelenmiş bir odada kalıyor. Joanna'ya şimdilik tedaviler ve ilaçlar yardımcı olamıyor, ancak çift umutlu kocası Scott, Joanna hastalıktan kurtulana kadar yanında olacağını ve onu bırakmayacağını söylüyor.