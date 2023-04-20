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Kocasına alerjisi olan kadın! Alerjisi yüzünden aynı evde bir araya gelemiyorlar!

ABD'de yaşayan Johanna ve Scott Watkins çifti yaklaşık 10 sene önce evlendi. Ancak Johanna Watkins çok ender görülen bir alerjik hastalıkla mücadele ediyor. Hastalığın adı ise "Mast Hücresi Sendromu." Genç kadının kocasına alerjisi var bu durumdan dolayı aynı ortamda bulunamıyorlar.

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  • Kocasına alerjisi olan kadın! Alerjisi yüzünden aynı evde bir araya gelemiyorlar!

    BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

    Bağışıklık sistemini etkileyen "Mast Hücresi Sendromu" belirtileri hastadan hastaya değişiklik gösteriyor. Mast hücresi, histamin ve heparin açısından zengin granüllere sahiptir. Bağışık için çok önemlidir özellikle alerji ve anafilasiye karşı rolü büyüktür.
  • Kocasına alerjisi olan kadın! Alerjisi yüzünden aynı evde bir araya gelemiyorlar!

    KOCASINA KARŞI ALERJİ GÖSTERİYOR

    Nadir görülen Mast Hücresi Sendromu ile mücadele eden Johanna Watkins, kocasına karşı alerjik reaksiyon gösteriyor. Kocasıyla aynı ortama geldiği zaman Watkins'de öksürme ve çeşitli reaksiyonlar meydana geliyor.
  • Kocasına alerjisi olan kadın! Alerjisi yüzünden aynı evde bir araya gelemiyorlar!

    FARKLI ODALARDA YAŞIYORLAR

    Çift aynı ev içerisinde farklı odalarda yaşamak zorunda. Joanna evin çatı katında havası özel olarak filtrelenmiş bir odada kalıyor. Joanna'ya şimdilik tedaviler ve ilaçlar yardımcı olamıyor, ancak çift umutlu kocası Scott, Joanna hastalıktan kurtulana kadar yanında olacağını ve onu bırakmayacağını söylüyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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