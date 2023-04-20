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Flört eden kadın ve erkek beden dili arasındaki farklar!

Flört eden her iki tarafın beden dili farklı konuşur. Beden dili farkında olmadan sergilediğimiz davranışlardır. Karşı tarafın sizden hoşlanıp hoşlanmadığını çözemiyorsanız beden dili analizi yaparak fikir edinebilirsiniz. İşte, flört ederken kadın ve erkeklerin beden dili...

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  • Flört eden kadın ve erkek beden dili arasındaki farklar!

    FLÖRT EDEN ERKEĞİN BEDEN DİLİ NASIL OLUR?

    - Flört etmeye çalışan erkek karşı tarafın bakışlarını yakalamaya çalışır. Göz teması kurar ve ardından gözlerini kaçırır, sonra tekrar bakışlarınızı yakalar.

    - Erkekler konuşurken ufak temaslar kurmaya çalışabilir. Kolunuza ya da omuzunuza dokunarak samimiyetlerini belli ederler.

    - Saçlarını daha sık düzeltirler ve yürüyüşleri daha özenlidir.

     
  • Flört eden kadın ve erkek beden dili arasındaki farklar!

    - Sizinle konuşurken ses tonunu sizin sesinizi duyacak kadar alçaltır. Bu hareketin anlamı ise sizi kendi alanına davet etmesi ve sohbeti ikinize özel bir faaliyet haline getirmek istemesidir.

    - Konuşurken ister istemez size doğru eğilir ve eli sık sık çenesine gider.

    - Avuç içleri arasında bir cisim tutabilir, bardak ya da kalemi gezdirebilir.

    - Size bakarken gözlerini kısarak konuşur.

     
  • Flört eden kadın ve erkek beden dili arasındaki farklar!

    UTANGAÇ ERKEKLER NASIL FLÖRT EDER?

    - Bakışlarını üzerinizden ayırmaz, ancak yakalamaya çalışırsanız başka bir yöne bakar göz teması kuramaz.

    - Sizin hakkınızda başkalarından bilgi edinmeye çalışır.

    - İnsanlarla rahatça konuşabilirken siz çevredeyken daha sessizleşir.

    - Birçok yerde çarpışabilirsiniz, sizinle konuşamazken tesadüfmüş gibi yine sizin olduğunuz yerlere sık sık gidip gelir.

    - Odanın uzak bir köşesinden size bakış atabilir, konuştuğunuzda ise kızarabilir.

     
  • Flört eden kadın ve erkek beden dili arasındaki farklar!

    KADINLAR NASIL FLÖRT EDER VE BEDEN DİLİ NASIL OLUR?

    - Kadınlar göz teması kurarken uzun uzun bakmayı sever ve derin bir ilgiyle bakarken göz bebekleri büyüyebilir.

    - Karşı taraftan hoşlanıyorsa yüzü kızarabilir.

    - Ses tonunu karşı tarafa göre yükseltir veya düşürür.

    - Kadınlar, karşı tarafa doğrudan değil başını eğerek veya yandan bir bakış fırlatır. Böylece utangaç ve çekingen olduğu mesajını iletirler.

     
  • Flört eden kadın ve erkek beden dili arasındaki farklar!

    - Konuşurken eli sık sık çenesine ya da yanaklarına gider. Avuç içleri karşı tarafa doğru dönüktür.

    - Güldüğünüz şeylere sizinle beraber güler ve bazen aynı anda gülebilir. 

    - Konuşurken üzerindeki mücevherlerle oynar. 

    - Kadınlar ilk gördüğü anda karşı taraftan etkinlemişse, kaşlarını kısa süre içinde kaldırıp indirir ve ardından gizli bir gülümseme peşinden gelir.
  • Flört eden kadın ve erkek beden dili arasındaki farklar!

    - Kalabalık bir ortamda sadece sizinle konuşur ve dikkatini size yoğunlaştırır.

    - Sizinle konuşurken gözlerini normalden daha fazla kırpar. Konuşma hızını sizinkine göre ayarlar.

    - Konuşurken bileklerine dokunur. Bilekler kan damarlarının yoğun olarak geçtiği hassas bölgelerdir. Kadınların bileklerine dokunması karşı tarafa "sana güveniyorum" mesajını iletir.

    Kaynak: Bedendilin

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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