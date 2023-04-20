- Sizinle konuşurken ses tonunu sizin sesinizi duyacak kadar alçaltır. Bu hareketin anlamı ise sizi kendi alanına davet etmesi ve sohbeti ikinize özel bir faaliyet haline getirmek istemesidir.

- Konuşurken ister istemez size doğru eğilir ve eli sık sık çenesine gider.

- Avuç içleri arasında bir cisim tutabilir, bardak ya da kalemi gezdirebilir.

- Size bakarken gözlerini kısarak konuşur.