Uyku halinde olan kişi anıyı nasıl canlandırırsa, buna göre farklılık gösterir. Ancak görsel deneyim doğuştan görme yetisi olmayan bir insanda neredeyse imkansız gibi gözüküyor.

5 yaşından daha küçük yaşta görsel yetisini kaybetmiş bir birey ve doğuştan kör olmuş bir insan görsel rüya göremez. Görsellik haricinde, işitsel, duyusal ve kokusal rüyalar görürler. 5 yaşından büyük bireylerin hayal gücüne bağlı olarak rüya içerikleri oluşuyor.