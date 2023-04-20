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Doğuştan görme engelli insanlar rüya görebilir mi?

Doğuştan görme yetisi olmayan insanlar birçok konuda kendilerini geliştirmeyi başarmıştır. Duyuları daha kuvvetli olan bu insanlar hakkında merak edilen bir diğer konu ise rüya görüp göremedikleridir. Bilim insanları bu konuya dair açıklık getirdi, işte detaylar...

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  • Doğuştan görme engelli insanlar rüya görebilir mi?

    GÖRME YETİSİNİ KAYBETMİŞ İNSANLAR NASIL RÜYA GÖRÜR?

    Konuya dair yapılan araştırmalara göre kişinin görme engelinin oluştuğu yaş önemli bir kriter. Bir rüyanın görülme biçimi, o kişinin "görselliği" nasıl deneyimlediğine bağlı. Teorik olarak sadece görsel rüya değil, işitsel ve duyusal rüyalar da görülebilir.
  • Doğuştan görme engelli insanlar rüya görebilir mi?

    Uyku halinde olan kişi anıyı nasıl canlandırırsa, buna göre farklılık gösterir. Ancak görsel deneyim doğuştan görme yetisi olmayan bir insanda neredeyse imkansız gibi gözüküyor. 

    5 yaşından daha küçük yaşta görsel yetisini kaybetmiş bir birey ve doğuştan kör olmuş bir insan görsel rüya göremez. Görsellik haricinde, işitsel, duyusal ve kokusal rüyalar görürler. 5 yaşından büyük bireylerin hayal gücüne bağlı olarak rüya içerikleri oluşuyor.

     
  • Doğuştan görme engelli insanlar rüya görebilir mi?

    Körlük bu iki noktaya ayrılır. Gözdeki hasar nedeniyle oluşan engel ile beyinde oluşan hasar aynı değildir. Görme engelli insanlar üzerinde yapılan bir deneyde, gördükleri rüyalar çoğunlukla yaşadıkları anılardan oluştuğu tespit edilmiştir.

    Kaynak: Evrimağacı

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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