HAYVANLARIN EVCİLLEŞTİRİLMESİ

Eski zamanlarda bugün evimizde beslediğimiz birçok hayvan bu kadar masum değildi. Bu hayvanlara tarımda kullanılan kümes, küçükbaş ve büyükbaşlarda dahil. Hayvanların evcilleştirilmesi bundan 23.000 yıl öncesine kadar dayanır.