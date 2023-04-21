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Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

İngiliz tarihçi Richard Overy 2007 yılında yayımladığı Times Eksiksiz Dünya Tarihi isimli kitapta tarihin gidişatını en çok etkileyen 50 önemli olayı yazdı. Dünyayı en çok etkileyen ve tarihe yön veren dönüm noktası olaylardan bazılarını sizler için derledik.

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  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    ATEŞİN BULUNMASI

    Ateşin bulunması insanlık tarihin ilk sırada gelen önemli gelişmelerindendir. Ateşin ilk bulunması 1.700.000 yıl öncesine dayanır. 
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    HAYVANLARIN EVCİLLEŞTİRİLMESİ

    Eski zamanlarda bugün evimizde beslediğimiz birçok hayvan bu kadar masum değildi. Bu hayvanlara tarımda kullanılan kümes, küçükbaş ve büyükbaşlarda dahil. Hayvanların evcilleştirilmesi bundan 23.000 yıl öncesine kadar dayanır.

     
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    TEKERLEĞİN İCADI

    Dünya tarihinin dönüm noktalarından birisi olan tekerleğin icadı, 5.500 yıl öncesine dayanır.

     
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    İLK ALFABENİN BULUNMASI

    İnsanlık için önemli bir adım olan alfabenin bulunması, 5.000 yıl öncesine kadar dayanır.

     
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    DİNLERİN VE KUTSAL KİTAPLARIN ÇIKIŞI

    Kutsal kabul edilen dinlerin ortaya çıkışı insanlık için büyük bir gelişme olmuştur. İlk din yazılarının çıkışı 3.200 yıl öncesine dayanır.

     
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    SİKKENİN İCADI

    Madeni para yani sikkenin icadının bulunması dünya tarihini değiştiren önemli bir olaydır. İlk sikkenin kabul edilip bulunması 2.300 yıl öncesine dayanır.

     
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    MATBAANIN BULUNMASI

    Matbaanın bulunması ile beraber dünya tarihi önemli bir değişim yaşamıştır. Matbaanın bulunması M.S 593 yıl öncesine dayanır.

     
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    RÖNESANS

    Rönesans ile Modern dünya yükselişe geçmiş ve Orta Çağ sona ermiştir. Rönesans 15 ve 16. yüzyıllar arasında gerçekleşmiştir.

     
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    İSTANBUL'UN FETHİ

    1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u feth etmesiyle beraber büyük bir tarihi gelişme yanaşmıştır. Kimi kaynaklara göre Orta Çağ'nın kapanması İstanbul'un Fethi'nden sonra gerçekleşir.
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    YENİ DÜNYA KEŞFİ

    Christoph Columb'un 1492'de Amerika'yı yani Yeni Dünya'yı keşfetmesi önemli bir tarihi olaydır.

     
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    TELEFONUN İCADI

    Alexander Graham Bell telefonu 1876 yılında icat etmiştir. Telefonun icadı iletişim ağlarının temelini oluşturmuştur.
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    ELEKTRİĞİN İCADI

    Elektriğin icadı ise elektronik çağa geçişi sağlamıştır. Thomas Edison 1879'da elektrik ampülünü icad etmiştir.
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    1. DÜNYA SAVAŞI

    1914 - 1918 yılları arasında yaşanan I. Dünya Savaşı sonucunda Avrupa'daki mevcut dengeler değişmiştir. Osmanlı, Avusturya ve Macaristan imparatorlukları parçalanmıştır. 
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞU

     

    1920 yılında TBMM'nin kurulması ile 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti resmen ilan edilmiş ve İngiltere, İtalya, Fransa'nın Sevr antlaşmaları askıya alınmıştır. Dünya haritası yeniden çizilmiştir.

     
  • Dünya tarihini değiştiren dönüm noktası olaylar!

    ATOM BOMBASI

    1945 yılında tarihin en acımasız saldırılarından birisi yaşanmıştır nükleer savaş devrimi ile ABD tarafından atom bombası Japonya'nın Hiroşima şehrine atıldı.
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