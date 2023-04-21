Hafızalardan silinmeyen Türkçe şarkıların hikayesi!

SEZEN AKSU - BENİ UNUTMA

Sezen Aksu'nun Beni Unutma şarkısı en büyük aşkı olan Onno Tunç'u bir uçak kazasında kaybettikten sonra yazmıştır. Birçok şarkısı başka sanatçılar tarafından seslendirilmesine rağmen kimsenin bu şarkıyı seslendirmesine müsaade etmemiştir. Uzun bir zaman sonra Levent Yüksel ile dostane bir ilişkisi olduğu için şarkıyı seslendirmesine müsaade etti.