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Hafızalardan silinmeyen Türkçe şarkıların hikayesi!

Çalmaya başlayınca sözlerini otomatik olarak akla gelen, hafızalara kazınan Türkçe şarkılar asla eskimiyor. Şarkıların başarısının arkasında ise birbirinden farklı hikayeler yatıyor. İşte, unutulmayan Türkçe şarkıların hikayesi...

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  • Hafızalardan silinmeyen Türkçe şarkıların birbirinden farklı hikayesi!

    BULUTSUZLUK ÖZLEMİ - ÖZGÜRLÜK EMEK İSTER

    Bulutsuzluk Özlemi konserine bir gün bir kız gelir, konserden sonra grubun kulisine girer ve o esnada Nejat Yavaşoğullları ile konuşmayı başarır. Kız muzdarip olduğu dertleri anlatır ve ailesi nedeniyle başını kapattığını dile getirir. Konsere de evden kaçarak geldiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirir. Bunun üzerine Yavaşoğullları Özgürlük Emek İster şarkısını yazar.
  • Hafızalardan silinmeyen Türkçe şarkıların birbirinden farklı hikayesi!

    LEMAN SAM - KIYAMAM SANA

    Leman Sam, bu şarkıyı bir terk edilme hikayesinden esinlenerek yazmıştır. Kızından gizli bir şekilde seks işçiliği yapan bir anne, kızına ansızın bir mektup yazarak terk eder. Şarkının sözleri ise kadının kızına yazdığı mektuptan alınmıştır.

     
  • Hafızalardan silinmeyen Türkçe şarkıların birbirinden farklı hikayesi!

    SEZEN AKSU - BENİ UNUTMA

    Sezen Aksu'nun Beni Unutma şarkısı en büyük aşkı olan Onno Tunç'u bir uçak kazasında kaybettikten sonra yazmıştır. Birçok şarkısı başka sanatçılar tarafından seslendirilmesine rağmen kimsenin bu şarkıyı seslendirmesine müsaade etmemiştir. Uzun bir zaman sonra Levent Yüksel ile dostane bir ilişkisi olduğu için şarkıyı seslendirmesine müsaade etti.

     
  • Hafızalardan silinmeyen Türkçe şarkıların birbirinden farklı hikayesi!

    BARIŞ MANÇO - GÜLPEMBE

    Barış Manço, eski bir röportajında muhabirin "Efendim Gülpembe şarkısını kimin için yazdınız?" sorusuna "Gülpembe benim babaannem" cevabını vermiştir. Barış Manço Gülpembe şarkısını 1957 yılında vefat eden babannesi Nimet Manço için yazmıştır.

     
  • Hafızalardan silinmeyen Türkçe şarkıların birbirinden farklı hikayesi!

    ŞEBNEM FERAH - DELİ KIZIM UYAN

    Şebnem Ferah'ın ablası Aycan ölümcül bir hastalığa yakalanır. Ferah ve ablası Yalova'da yaşarken, ablasının odasının kapısında bekler. Ferah, o esnada Deli Kızım Uyan şarkısını birkaç dakika içinde yazar ve bu şarkıyı ablasına yazdığı bilinir.

     
  • Hafızalardan silinmeyen Türkçe şarkıların birbirinden farklı hikayesi!

    DUMAN - BAL

    Duman grubunun solisti Kaan Tangöze 1995 Türkiye Güzeli Ahu Paşakay ile ilişki yaşıyordu. Belki Alışman Lazım albümünün tanıtımını yaptığı gece sevgilisinin uzaktan onu izlediğini düşünür. Ancak Tangöze Bal şarkısını seslendiriken Paşakay o gece hayatını kaybetmiştir. Duman grubu daha sonra bu şarkıyı hiç çalmadı. 

     
  • Hafızalardan silinmeyen Türkçe şarkıların birbirinden farklı hikayesi!

    TEOMAN - 17

    Teoman 17 şarkısını henüz daha 17 yaşındayken yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren için yazmıştır. Erdal Eren idam edildikten sonra olayın gerçek yüzü ortaya çıkmıştır ancak iş işten geçmiştir.

     
  • Hafızalardan silinmeyen Türkçe şarkıların birbirinden farklı hikayesi!

    HAKAN ALTUN - HANİ BEKLEYECEKTİN

    Hani Bekleyecektin şarkısının hüzünlü bir hikayesi vardır. Altun vatani görevini tamamlarken sevgilisini aramak için günlerce  bekler. 17 gün sonra telefonda sevgilisi "Şu an müsait değilim, beni sonra ara" demiştir. 

     
  • Hafızalardan silinmeyen Türkçe şarkıların birbirinden farklı hikayesi!

    YILDIZ TİLBE - DELİKANLIM

    Yıldız Tilbe bu şarkıyı genç yaşta hayatını kaybeden Uzay Heparı için yazmıştır. Genç yaşta sevdiğinin kaybeden Tilbe acısını en derin şekilde bestelere yansıtmış.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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