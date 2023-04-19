Tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizileri!

NEFTLİX YAPIMI OLMAYAN EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

THE BREAKİNG BAD - IMDB PUANI: 9.5

Üçüncü derece akciğer kanseri olan bir kimya öğretmeninin ailesi için girdiği yasa dışı yollarla para kazanma mücadelesinden daha fazlasını anlatan Breaking Bad, ilk kez 2008'de yayınlandı. Altı sezondan oluşan dizi 2013'de final yaptı ve o kadar başarılı oldu ki eleştirmenler vizyondaki en iyi dizilerden birisi olduğunu söyledi.