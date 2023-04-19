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Tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizileri!

Geçtiğimiz günlerde 25 yıllına giren Netflix bazı yapımları ile izlenme saatleriyle rekor kırıyor. Şirket 2021'de 29,6 milyar dolar olan gelirini 2022'de 31,6 milyar dolara yükseltti. Netflix bu başarısını dizi ve filmlere borçlu. İşte, Netflix'te en çok izlenen dizilerin sıralaması...

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  • Tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizileri! En fazla izlenen Neftlix dizileri hangileri?

    NETFLİX YAPIMI OLAN EN ÇOK İZLENEN 4 DİZİ

    1. SQUİD GAME - IMDB PUANI: 8.0

    Güney Kore yapımı Squid Game'in birinci sezonu dünya çapında 1,65 milyar saat izlendi. 9 bölümden oluşan dizi eleştirmenlerden büyük övgü aldı. Dizinin ikinci sezonunun 2023 yılının yaz aylarında Netflix'te gösterime gireceği düşünülüyor.

     
  • Tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizileri! En fazla izlenen Neftlix dizileri hangileri?

    2. STRANGER THİNGS - IMDB PUANI: 8.7

    Korku, drama ve bilimkurgu konularını barındıran Stranger Things'in dördüncü sezonu 1,35 milyar saat izlenme ile rekor kırarak ikinci sıraya yerleşti. İlk sezonu ise 2016 yılında gösterime girmişti.

     
  • Tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizileri! En fazla izlenen Neftlix dizileri hangileri?

    3. WEDNESDAY - IMDB PUANI: 8.2

    Korku ve komediyi bir arada barındıran Wednesday, 1,24 milyar saatlik izlenme ile en beğenilen diziler arasında 3. sıraya yerleşti. Netflix dizilerinin popülerliği ise yayınlandıkları ilk 28 gün içindeki izlenme saatlerine göre hesaplanır.

     
  • Tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizileri! En fazla izlenen Neftlix dizileri hangileri?

    4. DAHMER - MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STROY - IMDB PUANI: 7.9

    Gerçek bir seri katil biyografisini anlatan Dahmer, yayınladığı ilk 28 gün içerisinde 856 milyon saat izlendi ve 60. günde dünya çapında 1 milyar saatlik izlemeye ulaştı.

     
  • Tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizileri! En fazla izlenen Neftlix dizileri hangileri?

    NEFTLİX YAPIMI OLMAYAN EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

    THE BREAKİNG BAD - IMDB PUANI: 9.5

    Üçüncü derece akciğer kanseri olan bir kimya öğretmeninin ailesi için girdiği yasa dışı yollarla para kazanma mücadelesinden daha fazlasını anlatan Breaking Bad, ilk kez 2008'de yayınlandı. Altı sezondan oluşan dizi 2013'de final yaptı ve o kadar başarılı oldu ki eleştirmenler vizyondaki en iyi dizilerden birisi olduğunu söyledi. 

     
  • Tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizileri! En fazla izlenen Neftlix dizileri hangileri?

    RİCK AND MORTY - IMDB PUANI: 9.1

    Paralel evrenler, bilim ve son derece farklı diyalogları konu alan Rick and Morty ilk kez 2013'te yayınlandı. 

     
  • Tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizileri! En fazla izlenen Neftlix dizileri hangileri?

    FRİENDS - IMDB PUANI: 8.9

    ABD yapımı bir komedi sitcom olan Friends, 1994 - 2004 yılları arasında televizyonda yayınlanmıştı. 10 sezondan oluşan dizi hala severek izlenmeyi başarabiliyor.

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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