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Çin'i arkasında bırakan Hindistan nasıl dünyanın en kalabalık ülkesi oldu?

Dünyanın en kalabalık ülkesi geçtiğimiz günlerde değişti. Çin'i geride bırakan Hindistan 1 Milyar 428 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını kazandı. Hindistan'ın nüfusunun yarısını 30 yaş altı oluşturuyor. Peki, Hindistan, Çin'i geride bırakarak nasıl bu kadar kalabalıklaştı?

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  • Çin'i arkasında bırakan Hindistan nasıl dünyanın en kalabalık ülkesi oldu? Dünyanın en kalabalık ülkesi neresi?

    HİNDİSTAN NÜFUSU 1 MİLYAR 428 MİLYONU GEÇTİ

    Uzun zamandır dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin bu unvanı Hindistan'a kaptırdı. Birleşmiş Milletler verilerine göre Hindistan, Çin'i geride bıraktı. Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 428 milyonun üzerine çıkmış durumda.
  • Çin'i arkasında bırakan Hindistan nasıl dünyanın en kalabalık ülkesi oldu? Dünyanın en kalabalık ülkesi neresi?

    HİNDİSTAN'IN NÜFUSU AVRUPA, AFRİKA VE AMERİKA KITALARINDAN DAHA FAZLA

    Çin'in nüfusu ise 1 milyar 425 milyonda kaldı. Hindistan'da toplam dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 1'i yer alıyor. Şu anda Hindistan'ın nüfusu Avrupa, Afrika ve Amerika kıtlarındaki ülkelerin toplam nüfusdan daha fazla.
  • Çin'i arkasında bırakan Hindistan nasıl dünyanın en kalabalık ülkesi oldu? Dünyanın en kalabalık ülkesi neresi?

    İLERİDE GIDA KRİZİ YAŞANABİLİR

    Dünyanın en kalabalık ülkesi olmak Hindistan'a bazı avantajlar sağlasa da sorunları da beraberinde getiriyor. Ülkede artan nüfus nedeniyle ciddi bir istihdam sorunu var. Bunula beraber tarımla uğraşan Hindistan vatandaşı sayısı giderek azalıyor. 
  • Çin'i arkasında bırakan Hindistan nasıl dünyanın en kalabalık ülkesi oldu? Dünyanın en kalabalık ülkesi neresi?

    Bu nedenle ülkede ilerleyen dönemlerde ciddi bir gıda krizi yaşanabileceği söyleniyor. Ancak Hindistan ekonomik açıdan doğru adımlar atarsa dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden birisi de olabilir.
  • Çin'i arkasında bırakan Hindistan nasıl dünyanın en kalabalık ülkesi oldu? Dünyanın en kalabalık ülkesi neresi?

    GÜÇLÜ BİR EKONOMİYE SAHİP OLABİLİR

    Hindistan, Asya'nın en büyük 3. ekonomisini oluşturuyor. Artan insan nüfusu doğru yönlendirilirse ilerleyen zamanlarda güçlü bir ekonomiye sahip olabilir. Öte yandan Hindistan'ın nüfusu artarken Çin'in nüfusu giderek azalıyor. Çin nüfusunun 2050 yılında 1 milyar 317 milyona gerilemesi bekleniyor. 

    Uzmanlar Hindistan'ın nüfusunun ilerleyen zamanlarda ise 1 milyar 668 milyona ulaşacağını tahmin ediyor. 

    Kaynak: BBC

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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