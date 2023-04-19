İLERİDE GIDA KRİZİ YAŞANABİLİR

Dünyanın en kalabalık ülkesi olmak Hindistan'a bazı avantajlar sağlasa da sorunları da beraberinde getiriyor. Ülkede artan nüfus nedeniyle ciddi bir istihdam sorunu var. Bunula beraber tarımla uğraşan Hindistan vatandaşı sayısı giderek azalıyor.