Çoğu zaman siparişler yanlış gönderiliyor, ancak ortamın eğlencesinden dolayı herkes gülerek karşılıyor. Pandemi sonrasında kurulan restoran zinciri, geçtiğimiz yıl yüzde 150 oranında inanılmaz bir büyüme oranı kazandı ve 5 milyon üzerinde gelir elde etti. Başarısı sosyal medya da gündem oldu ve İngiltere, ABD gibi birçok ülkede faaliyet gösteriyor.

Kaynak: The hotel conversation.au