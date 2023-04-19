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Karen's Diner konseptli restoranlarda garsonlar müşterilere hakaret ediyor!

Karen's Diner konseptli restoranda belirli kurallar bulunuyor ve bu kurallar müşteriler tarafından kabul ediliyor. İlk kural kötü servis ve kaba çalışanlar...

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  • Bu restoranda müşteriye hakaret serbest! Garsonlar müşterilere hakaret ediyor! Karen's Diner nedir?

    Günümüzde ilginç akımlar moda olmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Karen's Diner, bu restoran konseptinde çalışanlar normalin aksine kötü servis yapıyor ve müşterilere sınırı aşmayacak şekilde kaba davranabiliyor. Yemekler müşretilerin önüne bile fırlatıldığı oluyor ancak bu durum restorana gidenler tarafından son derece normal hatta eğlenceli karşılanıyor.
  • Bu restoranda müşteriye hakaret serbest! Garsonlar müşterilere hakaret ediyor! Karen's Diner nedir?

    Bu konseptle hizmet veren restoranlar pek çok insan tarafından ilgi görüyor. Özellikle sosyal medyada. "Müşterilere kaba davranma" konseptine sahip restoranlar farklı ülkelerde de görülmeye başladı. 
  • Bu restoranda müşteriye hakaret serbest! Garsonlar müşterilere hakaret ediyor! Karen's Diner nedir?

    "HARİKA YEMEKLER VE KABA HİZMET"

    Restoran ilk olarak Avustralya Sidney'de kuruldu. Sloganı ise "Harika yemekler ve kaba hizmet!" Karen's Diner'da tek konsept sadece müşteriye kaba davranmakla kalmıyor, tasarımı ve garsonların kıyafetleri 1950'lerdeki ABD restoranlarını yansıtıyor.
  • Bu restoranda müşteriye hakaret serbest! Garsonlar müşterilere hakaret ediyor! Karen's Diner nedir?

    BİRÇOK ÜLKEDE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

    "Karen" son yıllarda ABD ve İngiltere'de özellikle sosyal medyada farklı bir anlamda kullanılmaya başladı. Anlamı ise istediği şeyi elde edemediği için bağıran, huysuz ve agresif orta yaşlı beyaz kadınları temsil etmek. Bu nedenle Karen's Diner çalışanları bilerek huysuz ve agresif davranıyor.
  • Bu restoranda müşteriye hakaret serbest! Garsonlar müşterilere hakaret ediyor! Karen's Diner nedir?

    Çoğu zaman siparişler yanlış gönderiliyor, ancak ortamın eğlencesinden dolayı herkes gülerek karşılıyor. Pandemi sonrasında kurulan restoran zinciri, geçtiğimiz yıl yüzde 150 oranında inanılmaz bir büyüme oranı kazandı ve 5 milyon üzerinde gelir elde etti.  Başarısı sosyal medya da gündem oldu ve İngiltere, ABD gibi birçok ülkede faaliyet gösteriyor.

    Kaynak: The hotel conversation.au
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