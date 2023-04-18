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İşte Forbes 2023 Milyarderler Listesi'nin kaybedenleri! Artık milyarder değiller!

Forbes'ın geçtiğimiz günlerde 2023 yılı milyarderler listesi açıklanmıştı. Listede üst sıralarda yer alan ünlü isimlerin bu yıl servetlerini kaybettikleri için yer alamaması dikkat çekti. İşte, Kanye West ve Sam Bankman - Fried gibi isimlerin yer aldığı 2023 yılının kaybedilen milyarderleri...

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  • İşte Forbes 2023 Milyarderler Listesi'nin kaybedenleri! Artık milyarder değiller!

    1. SAM BANKMAN-FRİED

    24 milyar dolardan serveti 10 milyon dolardan az kalan eski milyarder ve FTX kurucusu Sam Bankman - Fried, kara para aklama ve federal dolandırıcılık gibi suçlamalardan dolayı yatırımcılarını kaybetti. FTX şirketini kapatan eski milyarderin davası devam ediyor.

     
  • İşte Forbes 2023 Milyarderler Listesi'nin kaybedenleri! Artık milyarder değiller!

    2. KANYE WEST

    2 milyar dolar servetini yaklaşık olarak 400 milyon dolara kadar düşüren başarılı sanatçı Kanye West, Yahudi karşıtı söylemleri ve davranışları nedeniyle sponsorlarını kaybetti.

     
  • İşte Forbes 2023 Milyarderler Listesi'nin kaybedenleri! Artık milyarder değiller!

    4. ZHAO WEİGUO 

    2,8 milyar dolardan, 100 milyon dolara kadar servetini düştü. Çin düzenleyici kuruluşları, hükümet destekli yarı iletken holding  sahibi olan Zhao'yu (Tsinghua Unigroup'un eski başkanı) yolsuzlukla suçluyor. İflas işlemleri devam ederken bir süre gözden uzaklaşan Zhao'un sonrasında şirketlerinde herhangi bir hissesi kalmadığı belirtildi.

     
  • İşte Forbes 2023 Milyarderler Listesi'nin kaybedenleri! Artık milyarder değiller!

    4. ERNEST GARCİA III

    3,2 miyar dolardan, 100 miyon dolara gerileyen Carvana hisselerine sahip olan Ernest Garcia III, Carvana'nın 5,6 milyar dolarlık borç durumundan dolayı yüzde 94 değer kaybetti.

     
  • İşte Forbes 2023 Milyarderler Listesi'nin kaybedenleri! Artık milyarder değiller!

    5. ALEX ATALLAH VE DEVİN FİNZER

    OpenSea kurucularının çevrimiçi pazar yerinde satılan NFT havuzu geçen yıl musluğunun kesti. Sanat ve müzik dahil olmak üzere benzersiz dijital varlıkların sahipliğini izlemek için bilgisayar dosyalarının satıldığı platformda eserlerin telif hakkı ve değerleri nedeniyle satışlar geriledi. OpenSea 2,2 milyar dolardan, 600 milyon dolara kadar geriledi.

     
  • İşte Forbes 2023 Milyarderler Listesi'nin kaybedenleri! Artık milyarder değiller!

    6. NİRAJ SHAH VE STEVE CONİNE 

    Servetlerini 1,6 milyar dolardan, 600 milyon dolara düşüren ikilinin Wayfair hisseleri pandemi sırasında artış göstermişti ancak geçen yıldan  bu yana yüzde 75 düşüş gösterdi. 

     
  • İşte Forbes 2023 Milyarderler Listesi'nin kaybedenleri! Artık milyarder değiller!

    7. YVON CHOUNİNARD

    1,2 milyar dolardan serveti 100 milyon dolardan az kalan Yvon Chouinard, Patagonya'ya servetinin büyük bir kısmını bağışladı. 

     
  • İşte Forbes 2023 Milyarderler Listesi'nin kaybedenleri! Artık milyarder değiller!

    8. HENRİQUE DUBUGRAS VE PEDRO FRANCESCHİ 

    Servetleri 1,5 milyar dolardan 900 milyon dolara düşen Fintech kurucusu CEO'ların yeni girişimleri fiyaskoyla sonuçlandı. 

    Kaynak: FORBES

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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