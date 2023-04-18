5. ALEX ATALLAH VE DEVİN FİNZER

OpenSea kurucularının çevrimiçi pazar yerinde satılan NFT havuzu geçen yıl musluğunun kesti. Sanat ve müzik dahil olmak üzere benzersiz dijital varlıkların sahipliğini izlemek için bilgisayar dosyalarının satıldığı platformda eserlerin telif hakkı ve değerleri nedeniyle satışlar geriledi. OpenSea 2,2 milyar dolardan, 600 milyon dolara kadar geriledi.