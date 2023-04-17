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Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üst katında bir daire var!

Dünyanın en gözde tarihi yapıları yıl boyunca milyonlarca turisti ağırlıyor. Bu önemli yapılar hakkında herkesin bir bilgisi olsa bile çok az kişinin duyduğu gizemler bulunuyor. Dünyanın en değerli yapıları hakkında daha önce duymadığınız ilginç detaylar...

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  • Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde...

    1. KOLEZYUM'UN 30 ADET TUZAK KAPISI VAR

    Roma'nın en önemli yapılarından birisi olan Kolezyum, amfitiyatro ve olimpiyatlar için kullanılıyordu. Aynı zamanda içerisinde 30 adet tuzak kapısı vardı.

     
  • Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde...

    2. STONEHENGE 

    Stonhenge, İngiltere'nin tanınmış önde gelen yapıtlarından birisi. Hala araştırmacılar Stonhenge'in sırrını çözmeye çalışıyor. Yeni çağ felsefesi ile ilgilenen kişiler de bu Megalitik dönem yapıtına ilgi duyuyordu. Hatta Stonhenge Özgürlük Festivali adını verdikleri bir festival düzenlenmeye çalıştılar ancak polis izin vermedi ve 500'den fazla kişi yaralandı.

     
  • Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde...

    3. BİG BEN'İN ADI ASLINDA FARKLI

    İngiltere'nin gözde yapıtlarından birisi olan Big Ben'in orijinal adı aslında "The Clock Tower"dı. 2012'de Kraliçe II. Elizabeth'in onuruna "Elizabeth Tower" olarak değiştirildi. Ancak halk arasında hala Big Ben deniyor.

     
  • Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde...

    4. PİZZA KULESİ'NİN EĞİKLİĞİ BİRAZDA OLSA DÜZELTİLDİ

    Yüzyıllardır eğikliği ile popüler olan Pizza Kulesi onca felakete rağmen sağlam kalmayı başardı. 1992'de Pizza Kulesi'nin yıkılmasını önlemek için uzmanlar düzenleme yaptı ve kulenin eğikliği biraz düzeltildi, direnci de artırıldı.

     
  • Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde...

    5. BUCKİNGHAM SARAYI 

    Quuen Victoria 1937'de Buckingham Sarayı'nı kraliyet ailesinin resmi malikanesi haline getirildikten sonra bütün kral ve kraliçeler burada yaşamaya başladı. Böylece saray'da doğup ölen tek kraliyet üyesi VII. Edward oldu. 1841'e Buckingham Sarayı'nda doğdu ve 1910'da yine sarayda öldü.

     
  • Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde...

    6. MONT SAİNT MİCHEL MANASTIRI

    Mont Saint Michel Manastırı 17. yüzyılda Fransız Devrimi döneminde halkın dini inancı zayıfladığı için hapishaneye çevrildi. Hapishanenin adı "Bastille des Mers", "Deniz Kalesi"ydi.

     
  • Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde...

    7. AŞIKLAR ÇEŞMESİ

    Mimar Nicola Salvi tarafından dizayn edilen Aşıklar Çeşmesi, Papa XII. Clemens tarafından çok beğenildiği için devlet bütçesi tarafından karşılanarak yaptırıldı.

     
  • Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde...

    8. PANTEON

    Antik Roma'nın en önemli eserlerinden birisi olan Panteon, bugüne dek hiç restore edilmedi ve dimdik ayakta duruyor. Yapının ayakta durmasının en önemli nedenlerinden birisi ise o dönemde kullanılan mazlemeler ve bilim insanları ile mimarlarının işlerine gereken önemi vermesi.

     
  • Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde...

    9. LA SAGRADA FAMİLİA

    La Sagrada Familia Türkçe anlamı ile "Kutsal Aile"nin inşasına 19. yüzyılda başlandı ve hala devam ediliyor. İspanya'nın en gözde sembollerinden biri olan yapının şuan 8 tane kulesi var, ancak Antoni Gaudi bu yapıt için 18 kule tasarladı ve her kule parçası Hristiyanlığın bir parçasını temsil edecek. 12 tanesi havarileri, 4 tanesi İncil yazarlarını ve son iki tanesi Meryem Ana ile İsa'yı temsil edecekti.

     
  • Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde...

    10. LOUVRE MÜZESİ

    Louvre Müzesi'nideki tüm eserleri gezebilmek için 100 gün gerekiyor. O da eğer tüm eserlere 30 saniye bakarsanız. 

     
  • Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde...

    11. TİTÜS KEMERİ

    Yahudilerin Roma'nın ünlü yapıtı olan Titüs Kemeri'nin altından geçmesi yasaktı. 20 yüzyılın yarısına kadar bu yasak devam etti. Titüs Kemeri, Roma İmparatorluğu'nun Judaea'da Yahudilere karşı kazandıkları büyük zaferi temsil ediyor. Bu nedenle Roma'da yaşayan Yahudiler bu kemeri kendilerine karşı hakaret olarak görmüş. 1997'de İtalya Hükümeti kanunun saçma olduğunu anlamış ve yasağı kaldırmıştır.

     
  • Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde...

    12. EYFEL KULESİ

    İnşa edildiği dönemde dünyanın en uzun yapısı olan Eyfel Kulesi'nin en üst katında bir daire bulunuyor. Eyfel Kulesi'nin tasarımcısı Gustave Eiffel bu dairenin kiralanmasına izin vermedi, sadece ayrıcalıklı insanlar burayı görebiliyordu ve bunlardan birisi Thomas Edison.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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