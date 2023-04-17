9. LA SAGRADA FAMİLİA

La Sagrada Familia Türkçe anlamı ile "Kutsal Aile"nin inşasına 19. yüzyılda başlandı ve hala devam ediliyor. İspanya'nın en gözde sembollerinden biri olan yapının şuan 8 tane kulesi var, ancak Antoni Gaudi bu yapıt için 18 kule tasarladı ve her kule parçası Hristiyanlığın bir parçasını temsil edecek. 12 tanesi havarileri, 4 tanesi İncil yazarlarını ve son iki tanesi Meryem Ana ile İsa'yı temsil edecekti.