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Asla beraber tüketmemeniz gereken 8 yiyecek! Beraber yenilince ekstra zararlı oluyor!

Bazı yiyecekler yan yana yendiği zaman her ne kadar çok lezzetli hale gelse bile uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmiyor. Sağlıklı bir yaşam sürmek için dikkat edilmesi gereken öncelikli şeylerden birisi olan beslenme de bu yiyecekleri bir arada tüketmemeye çalışın.

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  • Asla beraber tüketmemeniz gereken 8 yiyecek! Beraber yenince ekstra zararlı oluyor!

    1. MUZ VE SÜT

    Muz ve süt kombinasyonun sağlıksız olduğunu söylemek inandırıcı gelmeyebilir. Ancak bilim insanlarına göre bu iki besin birlikte tüketilmemeli. Yoğun tüketildiği zaman kalori alımını hızlandırıyor ve kilo alımına neden oluyor. Ayrıca bu iki gıdanın beraber tüketilmesi toksik maddelerin oluşmasına neden olabiliyor.

     
  • Asla beraber tüketmemeniz gereken 8 yiyecek! Beraber yenince ekstra zararlı oluyor!

    2. ET VE PATATES

    Et ve patates genellikle beraber tüketilir. Ancak uzmanlara göre hem protein hem nişasta birleşimi çeşitli sindirim sorunlarına neden oluyor.

     
  • Asla beraber tüketmemeniz gereken 8 yiyecek! Beraber yenince ekstra zararlı oluyor!

    3. PORTAKAL VE SÜT

    Güne başlarken özellikle çocukların gelişimi için verilen portakal suyu ve süt, aslında mideye oldukça zararlı. Portakal suyu asidik yapısı nedeniyle midedeki sindirim enzimlerinin yapısını değiştirirken, süt ise zaten sindirimi zor olan bir besin. Bu nedenle aynı anda içilmesi kesinlikle tavsiye edilmiyor.

     
  • Asla beraber tüketmemeniz gereken 8 yiyecek! Beraber yenince ekstra zararlı oluyor!

    4. DOMATES SOS, MAKARNA VE PEYNİR

    Domates soslu makarna, İtalya'nın vazgeçilmez yemeği. Ancak yüksek karbonhidrat içeren bu yemek kan şekerini çok yükseltiyor ve insülin direncinin düşmesine neden oluyor. Bu durumda yorgunluğu beraberinde getiriyor. 

     
  • Asla beraber tüketmemeniz gereken 8 yiyecek! Beraber yenince ekstra zararlı oluyor!

    5. PİZZA VE KOLA

    Bu ikiliyi sık sık tüketmek ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Çünkü kolanın şeker oranı zaten çok yüksekken, pizza da aynı şekilde yüksek karbonhidrat içeriyor. Eğer vazgeçemiyorsanız bile pizzayı iyi yapan bir yerden ve kolayı da limonlu veya diyet içmeyi deneyebilirsiniz.

     
  • Asla beraber tüketmemeniz gereken 8 yiyecek! Beraber yenince ekstra zararlı oluyor!

    6. HAMBURGER VE PATATES KIZARTMASI

    Fastfood olarak bilinen hamburger ve patates kızartması sık sık tüketilmemeli. Çok fazla karbonhidrat içeren bu iki besin kan şekerini yükseltiyor. Hatta uzmanlara göre hamburgerin yanında patates kızartması yemek yerine bir tane daha hamburger yemek daha sağlıklı.

     
  • Asla beraber tüketmemeniz gereken 8 yiyecek! Beraber yenince ekstra zararlı oluyor!

    7. TACO VEYA NACHOS

    Meksikalıların favorilerinden olan Taco ve Nachos, içerisinde hem fasulye hem de peynir bulundurduğu için sindirim sorunlarına neden olabiliyor. İki besinde protein açısından çok yüksek olduğu için sindirilmesi zordur.

     
  • Asla beraber tüketmemeniz gereken 8 yiyecek! Beraber yenince ekstra zararlı oluyor!

     8. EKMEK VE REÇEL

    Kahvaltıda vazgeçilmez olabilen ekmek ve reçel ikilisi karbonhidrat ve şeker açısından çok yüksek. Ayrıca reçel hızlı acıkmaya neden oluyor. İşlenmiş reçeller özellikle sindirim sistemi için oldukça zararlı. Ekmek yine sindirildikten sonra şekere dönüşür, bu nedenle çok fazla şeker alarak hızlı acıkırsınız. 

    Kaynak: BetterMe, Healthdigest

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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