1. MUZ VE SÜT

Muz ve süt kombinasyonun sağlıksız olduğunu söylemek inandırıcı gelmeyebilir. Ancak bilim insanlarına göre bu iki besin birlikte tüketilmemeli. Yoğun tüketildiği zaman kalori alımını hızlandırıyor ve kilo alımına neden oluyor. Ayrıca bu iki gıdanın beraber tüketilmesi toksik maddelerin oluşmasına neden olabiliyor.